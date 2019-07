vor 38 Min.

Berufsausbildung mit Herz und Hirn

Berufsbildungswerk und Berufsschule im Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg entlassen 65 Gesellen in die berufliche Zukunft

65 von 69 Lehrlingen von umliegenden Ausbildungsbetrieben der freien Wirtschaft sowie des Berufsbildungswerkes im Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg haben eine Voll- oder Fachpraktikerausbildung absolviert und jetzt verdient ihren Gesellenbrief erhalten. Im Berufsbildungswerk Ursberg wurden davon 28 praktisch ausgebildet und beruflich begleitet. 25 haben hier die Prüfungen bestanden. Das entspricht einer Gesamterfolgsquote von 94 Prozent. Der Handwerkernachwuchs wurde nach der feierlichen Übergabe der Zeugnisse und Gesellenbriefe nach traditioneller Art vom Kreishandwerksmeister des Landkreises Günzburg-Neu-Ulm, Michael Stoll, von ihren Verpflichtungen als Lehrlinge freigesprochen und in den neuen Lebensabschnitt verabschiedet.

Berufsschulleiter Peter Habla verwies in seiner Festrede darauf, dass eine erfolgreiche Berufsausbildung immer eine Gemeinschaftsleistung von Lehrlingen, Lehrkräften der Schule, Ausbildern und Anleitern sei. An die neuen Gesellen gewandt sagte er: „Ein Geselle fällt ebenso wenig vom Himmel wie ein Meister. Ihr habt eure Lehre angenommen und Lob verdient. Genießt heute die Achtung, die ihr euch erworben habt.“ Die Leistung verdient laut Habla auch deshalb höchsten Respekt, weil die jungen Frauen und Männer schon früh einen schweren Lebensrucksack mit allerlei negativen Erfahrungen schultern mussten. „Das waren persönliche, gesundheitliche oder psychische Probleme. Andere haben keine guten Erfahrungen in der Schule gemacht.“ Genau für solche Auszubildenden sind die Ursberger Förderberufsschule sowie das Berufsbildungswerk da. Hier bekämen die Schüler und Lehrlinge eine individuelle Begleitung und Unterstützung beim Lernen, ein soziales Kompetenztraining und Hilfe bei der Bewerbung.

Der Leiter des Berufsbildungswerks, Theodor Flemisch, ergänzte: „Seid stolz auf das, was ihr geleistet habt, feiert und schaut mit Zuversicht in eure Zukunft.“ „Wir haben viele Dinge in unserer Lehre gerade auch über das Herz und nicht nur über das Hirn gelernt“, sagte Luca Slamaris, der für die Gesellen beim Festakt sprach. Er hob die besondere Beziehung zwischen den Ausbildern und ihren Schülern hervor, ohne die dieser Erfolg nicht denkbar gewesen wäre. Breitgefächert sind die möglichen Berufsausbildungen in Ursberg. Unter anderem können junge Erwachsene Berufe im Bereich Verkauf, Lager, Metall-, Bau-, Holztechnik, Malerei und Raumausstattung sowie im Bereich der Küche, Hauswirtschaft, Gärtnerei sowie Garten- und Landschaftspflege erlernen. Die Fachpraktiker- oder Werkerausbildung legt gegenüber der Vollausbildung einen größeren Schwerpunkt auf die Praxis. Hier schlossen Bau- und Metallmaler, Fachpraktiker für Holzverarbeitung, Fachpraktiker Küche sowie Fachwerker im Gemüse-, Garten- und Landschaftsbau ab. (zg)

Themen Folgen