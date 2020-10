12:35 Uhr

Besuche in den Kreiskliniken Günzburg und Krumbach werden beschränkt

Corona wirkt sich auch auf diesen Bereich aus. Nur mit einer speziellen Genehmigung dürfen noch Patienten besucht werden.

Besuche von stationären Patienten in den Kreiskliniken in Günzburg und Krumbach sind ab Montag, 2. November, vorerst nur noch nach ärztlicher Genehmigung möglich. Die Kliniken reagieren damit auf das aktuelle Infektionsgeschehen im Landkreis und passen die Besuchsregelungen an, um Patienten und Personal zu schützen. Ausnahmeregelungen sind nach vorheriger Absprache mit dem behandelnden Arzt zum Beispiel in folgenden Fällen möglich: Besuche von Palliativpatienten, ein Elternteil bei minderjährigen Patienten, Patienten mit krankheitsbedingten Kommunikationsproblemen. Außerdem ist für Väter beziehungsweise eine angehörige Person die Begleitung bei Geburten erlaubt.

Gepäckstücke für Patienten können wie bisher an den Eingängen der Kliniken abgegeben werden. Die Zugänge werden weiterhin kontrolliert. Außerdem gilt ab 2. November auf dem Klinikgelände in Günzburg und Krumbach eine Maskenpflicht auch im Außenbereich. Außerdem müssen die Abstände von anderthalb Metern eingehalten werden. Die Kreiskliniken bitten um Verständnis für diese Beschränkungen. Sie dienten der Sicherstellung der Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region, wird in der Mitteilung betont. (zg)

