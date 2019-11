vor 48 Min.

Bewährte Aushängeschilder

Kreistag wählt die bisherigen Spitzenfunktionäre für weitere vier Jahre. Was die Reiseangebote der BSJ so besonders macht

Eine Führungsmannschaft für die kommenden vier Jahre gewählt haben die Mitglieder der Bayerischen Sportjugend (BSJ) anlässlich ihres Kreisjugendtags in der Jahnhalle in Günzburg. Der Kreisvorsitzende Martin Poppel (SG Reisensburg-Leinheim) und sein Stellvertreter Manuel Ziegler (VfR Jettingen) wurden bei der Veranstaltung in der Jahnhalle in Günzburg einstimmig wiedergewählt. Das bisherige Vorstandsteam wurde einstimmig entlastet.

Nach Grußworten der Bezirksvorsitzenden Claudia Linke, des BLSV-Kreisvorsitzenden Fritz Birkner und des Vorstandsvorsitzenden des gastgebenden VfL Günzburg, Walter Hirsch, folgte der Bericht des Kreisjugendleiters Martin Poppel über die vergangenen vier Jahre.

Seinen Angaben zufolge nehmen jährlich ungefähr 500 Kinder und Jugendliche das seit 1975 bestehende Angebot der BSJ wahr. Besonders die Mischung aus etablierten und neuen Zielen mache die einzelnen Fahrten attraktiv. Während im Sommer beispielsweise die Schweiz, Kroatien, Spanien, Sylt und Italien angesteuert werden, stehe im Winter der Wintersport im Vordergrund. Der Kreisvorsitzende betonte freilich, dass die BSJ kein Reiseveranstalter sei. „Der Sport und die Gruppenpädagogik besitzen immer oberste Priorität“, formulierte er. Insofern hebe sich die BSJ deutlich von den Angeboten kommerzieller Anbieter ab.

Ein weiteres Aushängeschild ist laut Poppel die Übungsleiterfortbildung. In diesem Rahmen werde alle zwei Jahre im BLSV-Camp in Inzell in Zusammenarbeit mit dem Bezirk ein Lizenzverlängerungs-Wochenende angeboten.

Im Anschluss an die Ausführungen des Kreisjugendleiters berichtete die Kreisschatzmeisterin des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV), Karin Schuster, über die Finanzen. Demnach wurde in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet; es gebe keine Verbindlichkeiten.

Bei den Wahlen wurden als Beisitzer Markus Kugelmann (SV Scheppach), Eva Bucher (TSV Offingen), Stefan Liepert (VfL Günzburg), Maximilian Schulze (TSV Wasserburg), Dominik Riederle (SV Scheppach), Frieder Bandlow (VfL Günzburg), Quirin Wohllaib (TSV Niederraunau), Tobias Lindenmayr (SG Reisensburg-Leinheim), Katharina Schnell (SC Günzburg), Jörg Miller (SV Hochwang) und David Rauscher (TSV Burgau) gewählt.

Jugendsprecher für die kommenden vier Jahre sind Laura Ritter (SC Bubesheim), Leonie Ritter (SC Bubesheim) und Paul Körner (SG Reisensburg-Leinheim). (zg)

über das Angebot der BSJ im Sportkreis Günzburg sind auf www.bsj-guenzburg.de abrufbar.

