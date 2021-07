1782 Euro für Reinigung eines verstopften Abflussrohrs in Bibertal

Dreiste Betrüger machen in Bibertal eine unglaubliche Rechnung auf. Wie sie einen 71-Jährigen Kunden dann hereingelegt haben, ist laut Polizei kein Einzelfall.

Ein 71 Jahre alter Rentner suchte im Internet nach einem Notfalldienst zur Reinigung eines verstopften Abflussrohres. Er rief bei einer Firma an und nach etwa einer Stunde kamen zwei südländisch aussehende Männer an seiner Wohnanschrift an. Die Arbeiten dauerten etwa 45 Minuten und die beiden Mitarbeiter machten durchaus einen professionellen Eindruck auf den Geschädigten.

Beim Bezahlen der vor Ort ausgestellten Rechnung in Höhe von 1782 Euro wurde der Mann stutzig und verlangte, dass die Rechnung geändert wird. Auf dem Original-Durchschlag wurden dann die Komma-Stellen passend verrückt, so dass ein Betrag von 178,29 Euro per EC-Kartenbezahlung zustande kam. Der Geschädigte vergewisserte sich nochmals auf dem Display des EC-Terminals, dass dort der richtige Betrag stand. Ein paar Tage später bemerkte er allerdings, dass nun doch der zehnfach so hohe Betrag von 1782 Euro von seinem Konto abgebucht worden war und erstattete Anzeige. Eine Recherche der Günzburger Polizei ergab, dass es bereits zahlreiche, ähnlich gelagerte Fälle in Bayern gibt. (AZ)