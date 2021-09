Bibertal

vor 32 Min.

Für das neue Wohngebiet in Bibertal liegen die Gutachten vor

Plus Jetzt sind die Geruchs- und Lärmexpertisen fertig, die vor der Ausweisung der Bauplätze in Bibertal stehen. Doch das Interesse der Bürger hält sich unerwartet in Grenzen.

Von Sandra Kraus

Es waren viele Zuhörer zur Gemeinderatssitzung in Bibertal erwartet worden wegen des Bebauungsplans „Anhofen Nord“. Deshalb war auch der Traubesaal in Bühl als Sitzungsort ausgewählt worden. Zur Sitzung kamen schließlich nur sieben Bürger. Schon im Jahr 2020 war der Aufstellungsbeschluss für das Wohngebiet im Norden von Anhofen gefasst worden, das für gut zehn Wohnhäuser ausgelegt ist. Und eigentlich sollte die Ausweisung der Bauplätze viel schneller gehen. Planer Thomas Häußler aus Neu-Ulm sprach es ganz offen aus: „Die Gutachten haben gedauert.“

