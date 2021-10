Handbremse nicht gezogen - Transporter beschädigt Gartenzaun

In Bibertal hat sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr kam es in der Rektor-Ganzenmüller-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-Jähriger stellte seinen Transporter am Fahrbahnrand ab, sicherte ihn laut Polizei aber nicht gegen das Wegrollen, da er vergaß, die Handbremse anzuziehen.

Der Transporter rollte in Bibertal in einen Zaun

Der Transporter rollte im Anschluss in einen Gartenzaun. Zu einem Personenschaden kam es nicht, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. (AZ)