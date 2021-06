Bibertal-Kissendorf

18:23 Uhr

Bunte Figuren begrüßen die Kindergartenkinder in Kissendorf

Plus Die Zaunlatten mit den Gesichtern sollen den Kindern des Übergangskindergartens in Kissendorf einen schönen Eingangsbereich bieten. Wer dabei mitgeholfen hat.

Von Julia Greif

Batman mit schwarzer Maske, die Eiskönigin Elsa in ihrem hellblauen Kleid oder ein grün verhüllter Ninja aus der Serie "Lego Ninjago": Sie alle lehnen als bemalte Zaunlatten nebeneinander am Zaun des Eingangsbereichs des Übergangskindergartens in Kissendorf.

