Polizei ermittelt wegen Blutlache an Bushaltestelle in Opferstetten

Blut an einer Bushaltestelle in der Gemeinde Bibertal führte zu einem Polizeieinsatz. Weil keine verletzten Personen gefunden wurden, werden Zeugen gesucht.

Ein aufmerksamer Bürger aus der Gemeinde Bibertal informierte am Mittwochvormittag gegen 9 Uhr die Polizei, dass er Bereich der Bushaltestellte Opferstetten, Ulmer Straße – Veilchenweg, eine größere Menge Blut festgestellt hat. Die eingesetzten Streifenbesatzungen stellten vor Ort tatsächlich an der Bushaltestelle eine größere Menge Blut am Boden fest.

Verletzte Person wird gesucht

Die Suche nach einer möglicherweise verletzten Person verlief bislang ohne Ergebnis. Auch Befragungen in der Nachbarschaft erbrachten ebenfalls keine weiteren Erkenntnisse. Vor Ort werden derzeit die Ermittlungen fortgeführt. Zeugen, die Angaben zu einer möglicherweise verletzten Person machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/9190, in Verbindung zu setzen. Falls es eine verletzte Person gibt, wird diese ebenfalls gebeten, die Polizei Günzburg zu informieren. (AZ)