So will Bibertal den Radverkehr attraktiver machen

Plus Zwischen Anhofen und Kissendorf ist ein Radweg geplant. Der Bibertaler Gemeinderat beschäftigt sich auch mit dem Baugebiet Anhofen Nord, das in der Schwebe ist.

Die Gemeinde Bibertal möchte den Radverkehr attraktiver machen und den 1,3 Kilometer langen Radweg zwischen Anhofen und Kissendorf auf den Weg bringen. Aktuell werden deshalb die Anhofer befragt. Ehrenamtliche der Interessengemeinschaft für den Radweg wollen wissen, wer auf das Fahrrad umsteigen würde und wohin die Fahrt dann ginge, also beispielsweise zum Kindergarten, zum Einkaufen oder in die Arbeit.