10.12.2019

Bis nach Regensburg

Vincents Ballon flog am weitesten

Beim Ichenhauser Stadtfest wurden zur Freude insbesondere der Kinder viele Luftballons gestartet. 22 Luftballons waren in den Wochen darauf gefunden und die anhängenden Postkarten ins Rathaus Ichenhausen zurückgeschickt worden. Die Siegerehrung erfolgte kürzlich: Am weitesten flog der Ballon von Vincent Mader. Er landete in 151 Kilometer Entfernung Luftlinie in Regensburg. Zwei zweite Preise gingen an Laura und Janina Lohr, da beide Ballons es bis nach Deuerling (Entfernung: 138 Kilometer) schafften. Die Preisträger erhielten von Bürgermeister Robert Strobel je einen Einkaufsgutschein und ein Handtuch mit dem Wappen der Stadt. (zg)

