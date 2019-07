vor 35 Min.

Blasmusik an einem lauen Sommerabend

Trachtenkapelle Scheppach animiert Publikum zum Mitsingen

Böhmisch-Mährische Blasmusik vom Feinsten hat die Trachtenkapelle Scheppach bei ihrer Serenade im Innenhof der Scheppacher Grundschule geboten. Auch das Wetter passte: Das Publikum freute sich über einen lauen Sommerabend.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Norbert Mayer eröffnete die Kapelle die Serenade mit dem Marsch Gruß an Böhmen von Vaclav Vackar. Im Programm folgte der Walzer Böhmischer Wind von Ernst Mosch sowie die Polkas Böhmische Liebe von Mathias Rauch, Finkensteiner Polka, Musikantensehnsucht von Guido Henn, Böhmische Sterne von Michael Kuhn und Ein junger Egerländer von Daniel Fischinger.

Nach der Pause, in der die Besucher den neu gestalteten Schulhof bewunderten, sprach Bürgermeister Hans Reichhart ein Grußwort. Er dankte der Kapelle für ihr Engagement und lud außerdem zur Serenade des Heeresmusikkorps Ulm aus Anlass des 75. Todestag von Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg am Freitag, 26. Juli, in den Schlosspark nach Jettingen ein.

Mit dem Andulka Marsch von Frantisek Kmoch wurde der zweite Teil der Serenade eröffnet. Es folgte wiederum ein Block mit Polkas. Bei dem Marsch Dem Land Tirol die Treue wurde auch kräftig mitgesungen. Die lautstarke Forderung der Zuhörer nach Zugaben blieb bei der Trachtenkapelle Scheppach nicht ungehört. Mit den Stücken Böhmischer Traum und Auf der Vogelwiese ging der klingende Sommerabend kurz vor Einbruch der Dunkelheit zu Ende. (zg)

