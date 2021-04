vor 29 Min.

"Blitzmarathon" im Landkreis Günzburg: Hier wird überall kontrolliert

Ab Mittwochmorgen kontrollieren Polizisten an über 2000 Stellen in Bayern für 24 Stunden die Geschwindigkeit – im Landkreis Günzburg wird an über 20 Standorten kontrolliert.

Von Michael Lindner

147 Menschen starben in Bayern im vergangenen Jahr durch Verkehrsunfälle, die im Zusammenhang mit zu hoher Geschwindigkeit stehen. „Mit unserem Blitzmarathon wollen wir alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten“, betonte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Denn jeder dritte tödliche Unfall in Bayern hängt mit nicht-angepasster Geschwindigkeit zusammen. Am Mittwoch, 21. April, startet der diesjährige "Blitzmarathon" – es ist der Achte seiner Art. Die bayerische Polizei führt die bayernweit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen bis Donnerstag, 22. April, 6 Uhr, durch. Insgesamt 1800 Polizisten sowie etwa 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an circa 2100 möglichen Messstellen in ganz Bayern mit Schwerpunkt vor allem auf Landstraßen. „Uns geht es nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken“, sagt Innenminister Herrmann. Knapp 900 Raser im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West beim "Blitzmarathon" 2019 erwischt Beim letztmaligen 24-Stunden-"Blitzmarathon" vom 3. bis zum 4. April 2019 hat die Polizei in Bayern insgesamt 10.821 Geschwindigkeitssünder ertappt. Allein im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, zu dem auch der Landkreis Günzburg zählt, waren vor zwei Jahren 246 Beamte bei der 24-Stunden-Aktion im Einsatz. Durch stationäre und mobile Überwachungsgeräte wurden im südwestlichen Schwaben damals 897 Verkehrsteilnehmer wegen Nichteinhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit beanstandet. Im Landkreis Günzburg wird beim diesjährigen "Blitzmarathon" an folgenden 22 unterschiedlichen Stellen die Geschwindigkeit gemessen: Breitenthal Staatsstraße 2018, Tempo 70.

2018, Tempo 70. Bubesheim Staatsstraße 2020, Tempo 100.

2020, Tempo 100. Burtenbach Staatsstraße 2025, Tempo 100.

2025, Tempo 100. Deisenhausen Staatsstraße 2019, Tempo 70.

2019, Tempo 70. Dürrlauingen Kreisstraße GZ 11, Tempo 100.

GZ 11, Tempo 100. Günzburg B 16 , Tempo 70.

, Tempo 70. Günzburg Heidenheimer Straße Richtung Niederstotzingen , Tempo 70.

Richtung , Tempo 70. Haldenwang Staatsstraße 2055/ Kemptener Straße , Tempo 50.

2055/ , Tempo 50. Jettingen-Scheppach A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart , Zufahrt Burgauer See , Tempo 80.

in Fahrtrichtung , Zufahrt , Tempo 80. Jettingen-Scheppach Staatsstraße 2025, Tempo 100.

2025, Tempo 100. Kammeltal Staatsstraße 2024, Tempo 70.

2024, Tempo 70. Krumbach B 300 auf Höhe Krumbad, Tempo 70.

auf Höhe Krumbad, Tempo 70. Krumbach Karl-Mantel-Straße , Tempo 20.

, Tempo 20. Krumbach Talstraße, Tempo 30.

Talstraße, Tempo 30. Landensberg Staatsstraße 2510, Tempo 50.

2510, Tempo 50. Rettenbach Staatsstraße 2013, Tempo 70.

2013, Tempo 70. Rettenbach Staatsstraße 2013, Tempo 100.

2013, Tempo 100. Neuburg Staatsstraße 2023, Tempo 100.

2023, Tempo 100. Thannhausen B 300 , Tempo 100.

, Tempo 100. Thannhausen Fritz-Kieninger-Straße , Tempo 30.

, Tempo 30. Ursberg Monika-Seemüller-Straße , Tempo 30.

, Tempo 30. Ziemetshausen B 300 , Tempo 70.

