vor 46 Min.

Blumenwiese im Baugebiet

In Rechbergreuthen läuft die Erschließung

Die Erschließung des Baugebiets Westliche Lehen II im Winterbacher Ortsteil Rechbergreuthen biegt langsam auf die Zielgerade ein. Die Entwicklung verlaufe gut, wie Bürgermeister Karl Oberschmid im Gemeinderat informierte. Das Energieunternehmen LEW habe alle Stromanschlüsse verlegt und die Straßenbeleuchtung verkabelt sowie Masten gesetzt. Die Verlegung der Glasfaserkabel durch die Telekommunikationsfirma Miecom wurde ebenfalls abgeschlossen. Die Wasseranschlüsse im Zuständigkeitsbereich der Glöttgruppe wurden fertiggestellt und geprüft.

An der Zufahrtsstraße wurde eine Hangabsicherung in Form von L- Elementen eingebaut. Derzeit werden die Baufelder geebnet und bis Ende Juli soll laut Oberschmid die Feinasphaltierung abgeschlossen sein. Der tatsächliche Verkaufspreis der zur Verfügung stehenden acht Grundstücke in Größen von circa 800 bis 1000 Quadratmetern wird, wie vom Gemeinderat beschlossen, nach Eingang der Schlussrechnungen endgültig kalkuliert. Als positives Zeichen für den Artenschutz schlug Bürgermeister Oberschmid vor, die komplette Bebauungsfläche bis zum Verkauf als Blumenwiese zu gestalten, da der Verkauf der Grundstücke vermutlich einige Jahre dauern werde. Dies werde in Absprache mit Tina Sailer, Fachberaterin für Gartenkultur und Landschaftspflege im Landratsamt Günzburg, wohl ab nächstem Frühjahr erfolgen. Der Gemeinderat befürwortete den Vorschlag einstimmig.

Mehrere bis zu zehn Zentimeter tiefe Schlaglöcher im Straßenasphalt in den Ortsteilen Winterbach und Rechbergreuthen werde ein Bauunternehmen in den kommenden vier Wochen reparieren, informierte Bürgermeister Oberschmid. (wk)

