Dachstuhl in Offingen steht in Flammen

In einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses hat es gebrannt. Was das Feuer ausgelöst hat

In Offingen hat es am frühen Freitagabend in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Starenweg gebrannt. Als die Feuerwehr Offingen am Brandort eintraf, schlugen bereits Flammen aus einem zerborstenen Dachfenster, der Dachstuhl brannte auf der kompletten Fläche. Außerdem stand ein Kleinbus in der Nähe in Flammen.

Die Einsatzkräfte löschten den Brand im Kleintransporter mit einem Feuerlöscher, für die Löscharbeiten an der Dachwohnung war auch die Feuerwehr Burgau mit einer Drehleiter im Einsatz. Die Feuerwehren Gundremmingen, Offingen und Burgau waren gemeinsam mit dem Rettungsdienst mit 70 Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass das Feuer im Dachgeschoss im Zusammenhang mit einem Bioethanol-Ofen ausgelöst wurde. Warum jedoch fast zeitgleich der Pkw zu brennen begann, ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Brandstiftung kann in letzterem Fall nicht ausgeschlossen werden, da sich derzeit keine Hinweise ergeben, die auf einen Funkenflug oder dergleichen schließen ließen.

Zwei Personen, bei denen es sich nicht um das Bewohner-Pärchen handeln soll, wurden mit einer Rauchgasintoxikation und minderschweren Verletzungen ins Krankenhaus Krumbach gebracht. Dieses konnten sie jedoch nach Informationen der Polizei nach kurzer Zeit wieder verlassen. Der Schaden durch die beiden Brände wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter Telefon 0731/80130 entgegen. (obes/AZ)