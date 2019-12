vor 59 Min.

Breitbandausbau nicht mit Vitronet

Zehn Anwesen in Kötz sind bisher nicht oder schlecht versorgt

Eine lange Tagesordnung hatten die Kötzer Gemeinderäte in ihrer Dezember-Sitzung abzuarbeiten. Geleitet wurde diese wieder vom 3. Bürgermeister Valentin Christel, der den erkrankten Ernst Walter vertrat. Mit dem obligatorischen Rückblick von Valentin Christel und des 2. Bürgermeisters Reinhard Uhl und mit Dank an Gemeinderäte und Verwaltung gingen auch gute Wünsche zur Genesung an Walter.

Bei zwölf Unternehmen hat die Kötzer Verwaltung Angebote für die Lüftungstechnik im Neubau des Kleinkötzer Kindergartens erbeten, fünf Angebote sind fristgerecht im Rathaus eingegangen. Das wirtschaftlichste liegt mit etwas über 65000 Euro etwa 5000 Euro über der Kostenschätzung. Der Auftrag ging an die Firma ATL aus Tussenhausen.

Keine Einwände hatten die Gemeinderatsmitglieder gegen den Beitritt der Stadt Wertingen zum Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte. Das Stammkapital steigt auf 372000 Euro.

Zehn Anwesen im Gemeindegebiet von Kötz sind bisher nicht oder mit weniger als 30 Mbit/s erschlossen. Ein Förderprogramm stellt 70 Prozent Zuschuss in Aussicht, auf die dafür verlangte Ausschreibung hat sich nur die LEW Tel-Net beworben. Mit dieser will die Gemeinde Kötz jetzt aufgrund der Erfahrungen beim Glasfaserausbau in Großkötz verhandeln, dass die Maßnahme nicht durch die Firma Vitronet ausgeführt werden soll. Bei einer Förderung in Höhe von knapp 250000 Euro muss die Gemeinde einen Eigenanteil in Höhe von knapp 107000 Euro leisten. Mit elf Ja- und vier Nein-Stimmen hat der Gemeinderat beschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesnetzagentur mit der LEW Tel-Net einen Kooperationsvertrag abzuschließen. (ilor)