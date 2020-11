vor 19 Min.

Brücke zur Seniorenwohnanlage in Burgau muss neu gebaut werden

Da sie in keinem guten Zustand ist, wurde das Gewicht für Fahrzeuge, die über diese Brücke fahren, bereits beschränkt.

Plus Die Brücke über die Mindel in Burgau ist marode. Doch es gibt ein Problem: Es ist die einzige Zufahrt zur Seniorenwohnanlage.

Von Christian Kirstges

In regelmäßigen Abständen werden die Brücken in Burgau auf ihren Zustand überprüft. Bei einer solchen wiederkehrenden Inspektion hat das beauftragte Ingenieurbüro festgestellt, dass die Brücke über die Mindel an der Seniorenwohnanlage erhebliche Mängel hat.

Stadtbaumeister Werner Mihatsch informierte nun den Stadtrat, dass eine Instandsetzung wirtschaftlich und technisch nicht machbar sei – ohnehin dürften bereits seit dem Jahr 2004 nur noch Fahrzeuge mit einem Gewicht von maximal siebeneinhalb Tonnen darüber fahren.

Neubau der Brücke in Burgau soll eine halbe Million Euro kosten

Das Problem: Die Brücke ist die einzige Zufahrt zur Seniorenwohnanlage. Aber die Stadt ist in Gesprächen, um eine Behelfslösung zu installieren, damit während des Neubaus die Gebäude beziehungsweise Menschen erreichbar bleiben. Das Projekt hat der Rat jetzt dergestalt abgesegnet, indem das Ingenieurbüro beauftragt wird, den Neubau zu planen. Das kostet knapp 74000 Euro.

Der Bau an sich wird mit einer halben Million veranschlagt. Auf die Frage von Eveline Kuhnert (Grüne), ob noch weitere Brücken in der Stadt in einem solch desolaten Zustand seien, antwortete Mihatsch, dass ihm keine bekannt seien. Bei den regelmäßigen Überprüfungen sei zumindest nichts festgestellt worden.

Die Feuerwehr muss weiter zur Seniorenwohnanlage kommen können

Wichtig ist natürlich auch, dass die Zufahrt für die Feuerwehr gewährleistet bleibt. Eigentlich, sagte Herbert Blaschke (FDP/FB), hätte die Feuerwehr bei dem Einsatz vor ein paar Wochen die Anlage gar nicht anfahren können, was sie aber tun musste.

