Polizei sucht verdächtige Personen, die nachts durch Bubesheim streifen

Vermutlich ein Paar streift in der Nacht durch Grundstücke in Bubesheim. Die Polizei ist alarmiert und sucht Zeugen, die Ähnliches beobachtet haben könnten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sollen sich in Bubesheim gegen 1.30 Uhr eine weibliche und eine männliche Person offensichtlich unberechtigt auf den Grundstücken mehrerer Anwesen in der Mozartstraße aufgehalten haben. Der Polizeiinspektion Günzburg wurden diese Hinweise am Montag gemeldet. Die beiden unbekannten Personen leuchteten dabei nach Zeugenaussagen in Briefkästen und in ein geparktes Wohnmobil. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch und sucht nun Zeugen, die Angaben zu diesen Personen machen können oder sonstige verdächtige Beobachtungen in Bubesheim gemacht haben. Sie werden gebeten, dies der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 mitzuteilen. (AZ)