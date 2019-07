vor 59 Min.

Bubesheimer Premierenfieber und Derbystimmung in Mindelzell

Der neue Spielertrainer des Bezirksligisten SC Bubesheim: David Bulik startet heute mit seiner Mannschaft in die Saison.

Der SC Bubesheim startet an diesem Mittwoch in die Bezirksliga-Runde. Auch im Toto-Pokal geht’s rund. Spannung ist garantiert.

Englische Woche für den SC Bubesheim und die verbliebenen Teilnehmer im Toto-Pokal: An diesem Mittwoch, 31. Juli, steigen zeitgleich ab 18.30 Uhr das erste Saisonspiel des SCB in der Bezirksliga und die Achtelfinals im Kreispokal. Spannende Partien sind dabei garantiert.

Drei Tage nach den meisten seiner Konkurrenten startet der Vizemeister der Vorsaison in die neue Spielzeit. Am Mittwochabend gastiert Bubesheim beim SC Altenmünster. Grund für die Verlegung war der Einsatz der Bubesheimer beim Turnier der Interessengemeinschaft der Bodensee-Fußballverbände im schweizerischen Kreuzlingen am vergangenen Samstag. Der SCB vertrat bei diesem Vergleich die Farben des Bayerischen Fußballverbands (BFV). 2018 noch Zweiter, musste das Team von Spielertrainer David Bulik sich heuer mit dem vierten Platz geschlagen geben. Allerdings fehlten auch einige Akteure.

Das sollte gegen den SC Altenmünster anders sein. Das Team aus dem Landkreis Augsburg erreichte in der Vorsaison den elften Platz. In seinem zweiten Jahr nach der Rückkehr in die Bezirksliga dürfte der Klassenerhalt wieder das Ziel der Zusamtaler sein.

Auch Altenmünster baut auf einen neuen Trainer

Der SC Altenmünster geht, wie der SCB, mit einem neuen Trainer ins Spieljahr. Der letztjährige Co-Trainer Peter Ferme trägt jetzt die Hauptverantwortung. Verlassen haben die Altenmünsterer zwei ganz wichtige Säulen. Offensivmann Fahad Barakzaie ging zum Bayernligisten TSV Schwabmünchen und Abwehrchef Sergej Scheifel macht eine Pause.

Im Bubesheimer Lager freut man sich auf den Auftakt. Dann wird zu sehen sein, ob die Defizite im Abwehrbereich, die Trainer David Bulik noch vor wenigen Tagen ausmachte, inzwischen behoben wurden. (ulan)

Spielt Thannhausen wieder mit der Zweiten?

In einem neuen Modus geht es in dieser Saison im Pokal Schlag auf Schlag. Noch im August soll das Halbfinale stattfinden, das Endspiel folgt dann erst im Mai 2020. Dahin wollen auch die acht verbliebenen Teams aus dem Landkreis Günzburg. Im Achtelfinale treffen in zwei Spielen jeweils Kreisligisten aufeinander – zumindest auf dem Papier. Besonders spannend wird das Süd-Derby zwischen Mindelzell und Thannhausen. Die TSG, die im Pokal bisher komplett mit der zweiten Mannschaft (B-Klasse) angetreten ist, hat mit Neuburg und Balzhausen bereits höherklassige Teams ausgeschaltet. Außerdem duellieren sich Grün-Weiß Ichenhausen und die SG Reisensburg-Leinheim.

Burgau erwartet Jettingen

Derbystimmung kommt auch auf beim Spiel TSV Burgau gegen VfR Jettingen. Und wenn der Finalist von 2018, der FC Mindeltal, die SpVgg Ellzee empfängt, ist trotz des Klassenunterschieds noch nicht ausgemacht, wer am Ende als Sieger vom Platz gehen wird. (sial)

Themen Folgen