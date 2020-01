vor 2 Min.

Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Wiesenbach: Ergebnisse der Kommunalwahl

Am 15. März findet die Kommunalwahl 2020 in Bayern statt. Die Ergebnisse zu Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Wiesenbach (Kreis Günzburg) veröffentlichen wir hier.

Die aktuellen Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Wiesenbach erfahren Sie bei uns. Wie sehen die Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl aus?

Von Daniel Flemm

Auch Wiesenbach im Landkreis Günzburg ( Schwaben) wählt bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern Bürgermeister und Gemeinderat. Die Ergebnisse liegen voraussichtlich noch am Wahlabend vor. Sobald es so weit ist, finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Kommunalwahl 2020: Aktuelle Ergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Wiesenbach

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Wiesenbach werden voraussichtlich am 15. März am Abend vorliegen. Die Wahllokale sind ab 8 Uhr geöffnet. Nach Schließung um 18 Uhr werden die Stimmen ausgezählt. Sobald das Ergebnis der Auszählung bekannt ist, wird dieser Artikel von uns aktualisiert.

Die Ergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Wiesenbach veröffentlichen wir an dieser Stelle.

Wiesenbach in Schwaben bekommt bei der Kommunalwahl 2020 in jedem Fall einen neuen Bürgermeister - Amtsinhaberin Ilse Thanopoulos von der freien Wählergruppe "Unabhängige Wähler Wiesenbach" tritt nach drei Amtsperioden nicht mehr zur Wahl an.

Stattdessen tritt der bisherige Gemeinderat Gilbert Edelmann für die "Unabhängigen Wähler Wiesenbach" an. Er wurde mit großer Mehrheit von seiner Wählergruppe nominiert.

Die Zahl der Gemeinderäte ist von der Einwohnerzahl abhängig. Für Wiesenbach im Landkreis Günzburg mit seinen knapp 1000 Einwohnern wird das Gremium acht Gemeinderäte umfassen.

Ergebnis: Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Wiesenbach im Überblick

Bei der Kommunalwahl 2014 hatte sich Ilse Thanopoulos für eine dritte Amtszeit beworben und die Wahl gewonnen. Die "Unabhängigen Wähler Wiesenbach" holten dabei ein Wahlergebnis von 100 Prozent.

So sah das Ergebnis der vergangenen Gemeinderat-Wahl in Wiesenbach aus:

Unabhängige Wähler Wiesenbach : 8 Sitze

Hier finden Sie unsere wichtigsten Artikel zur Kommunalwahl 2020 in Bayern.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen