Burgau

18:30 Uhr

Corona beschert Burgauer Firma „Schmid + Nagel“ einen Boom

Plus Das Burgauer Unternehmen „Schmid + Nagel“ hat sich auf Überdachungen und Wintergärten spezialisiert. Doch ein Frischluftgerät ist jetzt besonders gefragt.

Von Peter Wieser

Die „Schmid + Nagel GmbH Überdachungen“ in Burgau ist bekannt für die Herstellung und Montage von Überdachungen, Terrassen- und Vordächern sowie von Wintergärten. 1974 gründete Rolf Schmid mit seinem damaligen Geschäftspartner Rolf Nagel das Unternehmen. Zwei Jahre später erhielt es das Patent auf die Schiebe–elementtechnik verschiebbarer Überdachungen für Kellerabgänge. Bau und Montage erfolgen inzwischen für Kunden in ganz Deutschland, aber auch in Österreich, Frankreich und in Belgien. Warum erlebt das Unternehmen mit rund 20 Mitarbeitern, das sich eigentlich auf Überdachungen spezialisiert hat, zurzeit ausgerechnet mit einem Frischluftgerät einen Boom?

