Zwei Verletzte bei zwei Unfällen in Burgau und Günzburg

Am Mittwoch und Donnerstag haben sich in Burgau und Günzburg zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten ereignet.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochmittag in Burgau eine Frau leicht verletzt worden. Eine 81-Jährige war gegen 12 Uhr mit ihrem Auto auf dem Bahnhofsweg in nordwestlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zum Oberen Brühl missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Wagens, der von einer 23-Jährigen gesteuert wurde. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2800 Euro, die 23-Jährige erlitt Schürfwunden am Arm.

Ein weiterer Unfall hat sich am Donnerstagmorgen in Günzburg ereignet. Eine 68-jährige Autofahrerin bog an der Einmündung Nornheimer Straß/Sieben-Tannen-Weg ab. Dabei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt einer 34-jährigen Autofahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die 34-Jährige leicht verletzt. Sie wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro. (AZ)