Karten für Veranstaltungen in der Burgauer Kapuziner-Halle werden teurer

Plus Kultur ist ein Draufzahlgeschäft - auch in Burgau. Zumindest verkleinern will man das Defizit - was besonders Senioren, Behinderte, Schüler und Studenten trifft.

Von Christian Kirstges

In Burgau spricht man von einer "Mischkalkulation": Es gibt Veranstaltungen in der Kapuziner-Halle, die gut besucht sind. Und es gibt solche, die besser angenommen werden könnten. Für 29 selbst organisierte Programmbestandteile im Jahr 2019 wurden 3564 Eintrittskarten verkauft zum Gesamtpreis von gut 34.000 Euro netto. Das entspreche einer durchschnittlichen Auslastung von etwa 76 Prozent. Auch in Burgau ist die Kultur ein Zuschussgeschäft. Doch künftig will man nicht mehr so viel Geld zuschießen müssen - die Preise für die Tickets sollen teurer werden.

