Kellerbrand in Burgau wird dank Rauchmelder sofort entdeckt

Ein Rauchmelder und der schnelle Einsatz der Feuerwehren verhindern in einem Haus in Burgau das Übergreifen der Flammen aus dem brennenden Keller.

Wie wichtig Feuermelder sind, zeigt ein Brand im Keller eines Einfamilienhauses im Burgauer Stadtteil Kleinanhausen. Am frühen Donnerstagnachmittag wurden die Bewohner laut Polizei dank eines im Haus installierten Rauchmelders auf den Brand aufmerksam. Als der Hausbesitzer im Keller nachsah, von wo der Alarm ertönte, konnte er bereits Flammen an einem Wäschetrockner in der Waschküche feststellen.

Der Kellerbrand in Burgau entstand wegen eines älteren Wäschetrockners

Er verließ zusammen mit seiner Frau sofort das Haus und alarmierte die Feuerwehr. Die eintreffenden Wehren aus Burgau, Großanhausen und Leinheim konnten den Brand schnell löschen. Trotzdem entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro am Gebäude. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren zirka 35 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache war ein technischer Defekt an dem in die Jahre gekommenen Trockner. (AZ)