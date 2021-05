Burgau

27.05.2021

Klimmer: "Ohne uns würde kein Auto eines europäischen Herstellers fahren"

Plus Als "Hidden Champion" bezeichnet der Chef die Firma Klimmer in Burgau. Kaum einer kenne sie, dabei arbeite man für namhafte Hersteller. Warum ist sie so unbekannt?

Von Christian Kirstges

Wer sich in der Broschüre der Burgauer Firma Klimmer die Seite mit den Kundenlogos anschaut, staunt. Denn hier ist versammelt, wer Rang und Namen hat - vor allem im Autobau. Und doch steht das Unternehmen vor dem Problem, nicht genug Auszubildende und Fachkräfte zu bekommen, die daran mitarbeiten wollen. Denn selbst im nahen Günzburg, sagt der Geschäftsführende Gesellschafter Torsten Klimmer, wisse kaum jemand, was sie denn eigentlich in Burgau machen. Er fasst es so zusammen: "Wir machen nicht, was jeder kann." Und in jedem Auto eines europäischen Herstellers sei ein Stück Klimmer enthalten.

