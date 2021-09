Burgau

Kultursommer: Kulturelles Heimspiel im Burgauer Freibad

8872, die älteste Boygroup Süddeutschlands, und der Schorsch sorgten am Samstag beim 6. Burgauer Kultursommer im Burgauer Freibad für beste schwäbische Unterhaltung.

Plus Viel los war beim 6. Kultursommer in Burgau. Wie die Band 8872 und der Schorsch im Burgauer Freibad das Publikum begeisterten.

Von Peter Wieser

Am Freitag, da hatten die Menschen im Burgauer Freibad zur Joe Gleixner Big Band geswingt. Am Samstag, am zweiten Tag des 6. Burgauer Kultursommers, da wurde gesungen und gelacht: ein Abend mit der Formation 8872, die sich selbst als älteste Boyband Süddeutschlands bezeichnet; die zeigte, dass sie trotz verschiedener Lockdowns von ihren „Greatest Hits“ keinen verlernt hat. Und der Schorsch, alias Karl Bader, war dabei und Bademeister Sebastian Wagner, der wie bereits im vergangenen Jahr als ausgezeichneter Moderator fungierte.

