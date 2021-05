Männer räumen in Burgauer Discounter Rucksäcke voll und zahlen nicht

Ein Mitarbeiter des Geschäfts in Burgau hat nach einem Kundenhinweis die Verfolgung aufgenommen. Die Diebe versteckten die Waren am Ufer der Mindel.

Einen 34- und einen 36-Jährigen hat ein Kunde am Freitagabend beobachtet, als die beiden in einem Discounter an der Robert-Bosch-Straße in Burgau Lebensmittel, Spirituosen und Verbrauchsartikel in ihre Rucksäcke räumten und anschließend die Filiale verließen, ohne die Waren zu bezahlen.

Der Kunde informierte einen Mitarbeiter, der die Verfolgung aufnahm und gleichzeitig die Polizei verständigte. Beide Männer konnten kurze Zeit später von einer Streifenbesatzung der Polizei Burgau angetroffen werden.

Das Diebesgut, das zwischenzeitlich unter den Augen des Mitarbeiters am Ufer der Mindel versteckt worden war, konnte wieder gefunden werden. Der Wert belief sich laut Polizei auf circa 100 Euro. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

