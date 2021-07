Marion kämpft gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs: "Ich will wieder gesund sein"

Plus Wie die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs das Leben von Marion aus Burgau verändert hat und warum sie Spenden benötigt, um ihre Überlebenschance zu erhöhen.

Marion und Ingo sind seit fünf Jahren ein Paar. Am 27. Februar wäre der Hochzeitstermin gewesen – mit 120 Gästen. „Alles war geplant“, erzählen sie. Schon im Januar 2020 hätten die Location und die Hochzeitsband festgestanden. Dann aber sei Corona gekommen und sie hätten die Hochzeit abgesagt. Zu diesem Zeitpunkt ging es der 52-jährigen Burgauerin noch relativ gut, obwohl sie kurz zuvor von der ersten Diagnose erfahren hatte: Brustkrebs hieß es zunächst. Bei der Suche nach dem Primärtumor kam der noch größere Schock, als der Arzt über den weiteren Verlauf der Behandlung und von der anstehenden Chemotherapie für die Bauchspeicheldrüse sprach. „Er wusste nicht, dass wir die richtige Diagnose noch nicht mitgeteilt bekommen hatten“, erzählt Ingo. Bauchspeicheldrüsenkrebs – für Marion und Ingo war dies noch ein zusätzlicher und ein ganz anderer Schlag.