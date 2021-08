Seitenspiegel abgefahren: Polizei sucht orangefarbenen Transporter

Den Rumms hat ein Fahrer wohl nicht gemerkt, als er die Seitenspiegel abgefahren hat. Jetzt sucht die Polizei nach dem Fahrzeug, weil noch mehr Schaden entstand.

Erst fährt eine unbekannte Person mit dem Fahrzeug mitten auf der Straße, dann kracht es und sie fährt einfach weiter. Ein derartiger Verkehrsunfall mit Unfallflucht ereignete sich laut Polizei am Montagabend in Burgau. Eine 29-jährige Frau war mit ihrem Auto auf der Industriestraße zwischen Kreisverkehr und der Einmündung zur Egerländer Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Ein orangefarbener Kleintransporter kam ihr entgegen und fuhr so weit in der Mitte der Straße, dass die 29-Jährige auf den Gehweg ausweichen musste. Selbst dadurch konnte sie einen Zusammenprall der beiden Außenspiegel an den Fahrzeugen aber nicht mehr verhindern. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Kreisverkehr. Der entstandene Sachschaden bei der Geschädigten beläuft sich auf etwa 500 Euro. Um Hinweise von Zeugen bittet die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)