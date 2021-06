Theater: Warum der Burgauer Schlosshof eine Hauptrolle einnimmt

Plus Premierenabend: Wie das Neue Theater Burgau "Adelheid - Markgräfin von Burgau", ein Rührstück des 19. Jahrhunderts, neu elektrisiert.

Hätte es im frühen 19. Jahrhundert eine bessere Möglichkeit gegeben, den Namen der schwäbischen Kleinstadt Burgau und der nach ihr benannten Markgrafschaft bekannt zu machen? Wohl kaum. Nach der Uraufführung am Burgtheater in Wien im Jahre 1806 eroberte das Drama „Adelheid – Markgräfin von Burgau“, geschrieben von der gefeierten Schauspielerin und Dramatikerin Johanna von Weißenthurn, die großen Bühnen im deutschsprachigen Raum. Welch glücklicher Einfall des Neuen Theater Burgau, dieses Drama vor der authentisch-historischen Kulisse im Burgauer Schlosshof als Open-Air-Theater wiederaufleben zu lassen.