Burgau ist jetzt auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Stadt

Die Stadt Burgau will mehr für Zweiradfahrer tun und dafür ein Siegel erhalten. Ein Selbstläufer ist das aber nicht. Was dafür zu tun ist und wo man derzeit steht.

Als fahrradfreundliche Kommune ausgezeichnet werden – das hat sich Burgau zum Ziel gesetzt. Nachdem die Freien Wähler den Antrag dazu gestellt hatten und Fraktionsmitglied Heidi Häuser vom Stadtrat zur Fahrradbeauftragten gewählt wurde, hat man nun dem gemeinnützigen Verein „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern“ einen umfangreichen Kriterienkatalog und die Situation in der Stadt vorgestellt. Eigentlich hätte eine Bewertungskommission mit Vertretern der Verwaltung, des Stadtrats, des Landratsamtes und der Polizei eine Radtour durch Burgau unternehmen wollen, wegen Corona musste man sich etwas anderes einfallen lassen – und dafür habe man ein großes Lob bekommen, sagt Häuser.

Sie war mit Ratskollegin Eveline Kuhnert (Grüne) gut zwei Stunden unterwegs und filmte die Strecke. Das schaute man sich jetzt bei einem gemeinsamen Online-Termin mit der Arbeitsgemeinschaft an. Kulturamtsleiter Stefan Siemons sagt, bislang sei das Thema Fahrrad eher touristisch angegangen worden, Burgau liege an fünf verschiedenen Strecken. Nun soll (auch) der Alltag in den Fokus gerückt werden. Das Ziel: Statt mit dem Auto sollen die Bürger eher mit dem Rad zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren, indem die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür in der Stadt und den Stadtteilen geschaffen werden.

Das Projekt in Burgau ist auf vier Jahre angelegt

Da das Projekt auch vom Verkehrsministerium und dem ADFC, dem Fahrrad-Pendant zum ADAC, unterstützt wird, habe es einen hohen Stellenwert in Bayern. Außerdem habe das Interesse am Radfahren gerade in der Pandemie stark zugenommen, was sich ja auch daran zeige, dass es Wochen dauern könne, bis man sich ein neues Zweirad kaufen kann. Und dass E-Bikes nicht mehr belächelt würden.

Auf vier Jahre ist das Projekt angelegt. Im ersten Schritt gab es nun Hinweise der Vereins-Experten, wo man nachbessern sollte und wie man das machen kann. Vor allem geht es dabei um Stellen, an denen Radwege plötzlich enden und auf eine Straße führen. Was schon gelobt wurde, seien Fahrradstellplätze, gerade die überdachten am Bahnhof, und E-Bike-Ladestationen. Was beispielsweise zu überlegen ist: Soll, wenn die Mühlstraße komplett zur Einbahnstraße würde, ein gegenläufiger Radverkehr erlaubt werden? Auch wie man diesen auf der engen Stadtstraße einbinden kann, muss geprüft werden.

Der Aufwand ist größer, als man in Burgau dachte

Was sich hingegen schnell umsetzen lässt, sind weitere Radabstellplätze und bessere Markierungen. Und Heidi Häuser ist froh, dass sie als ehrenamtliche Beauftragte von der Stadtverwaltung so gut akzeptiert und unterstützt werde. Was jetzt noch fehlt, ist eine „Schnittstelle“ im Rathaus, also jemand, der sich auch hauptamtlich um das Thema kümmert. Ob dafür gar eine neue Stelle geschaffen wird und inwiefern Burgau das Projekt weiterverfolgt, müsse jetzt der Stadtrat entscheiden.

Denn der Aufwand für die Auszeichnung sei deutlich größer, als man anfangs gedacht habe. Und kosten würde sie auch etwas, denn der Kriterienkatalog sei anspruchsvoll. Langenau, sagt Häuser, habe deshalb die Teilnahme gestoppt, aber zumindest noch ein Verkehrskonzept erstellt. Dass sich etwas tun muss, sei in Burgau jedenfalls wichtig. Alleine wenn man sich den Verkehr am Morgen anschaut, würde sie ein Kind derzeit nicht alleine zur Schule mit dem Rad fahren lassen.

