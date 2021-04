Burgau will keine eigenen Reinigungskräfte einstellen

Plus Wenn die Stadt Burgau selbst Reinigungskräfte beschäftigt, könnte sie auch Einfluss auf die Arbeitsbedingungen nehmen. Doch den Politikern ist etwas anderes wichtiger.

Die Gebäude der Stadt Burgau werden von einer Reinigungsfirma geputzt. Da der Vertrag demnächst ausläuft, muss der Auftrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren neu ausgeschrieben werden. Im Haupt- und Finanzausschuss regte SPD-Rätin Martina Wenni-Auinger an, über die Einstellung städtischer Reinigungskräfte nachzudenken: In den meisten Reinigungsfirmen seien die Arbeitsbedingungen alles andere als sozial. Der Vorschlag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Formal ging es im Ausschuss darum, eine Augsburger Beraterfirma mit der europaweiten Ausschreibung der Reinigungsarbeiten sowie mit halbjährlichen Qualitätskontrollen bei der letztlich zum Zuge kommenden Reinigungsfirma zu beauftragen. Kostenpunkt: etwas mehr als 26.000 Euro. Wenni-Auinger nutzte trotzdem die Gelegenheit, auf die nicht selten miserablen Arbeitsbedingungen in Reinigungsfirmen hinzuweisen. Deshalb wäre zu überlegen, ob Burgau – so wie früher – städtische Reinigungskräfte einstellen sollte. Um mit eigenem Personal die Reinigungsarbeiten in den zahlreichen städtischen Gebäuden bewerkstelligen zu können, wären nach Angaben von Hauptamtsleiter Wolfgang Buckel 8,5 Vollzeitstellen nötig. Da Reinigungskräfte eher selten in Vollzeit arbeiten, wären etwa 20 Personen nötig. Wolfgang Buckel: „Wo sollen wir die hernehmen?“

Dritter Bürgermeister Blaschke: "Eigenes Personal kostet das Doppelte"

Hinzu käme, dass die Stadt bei eigenem Personal vermutlich eine Reihe von Reinigungsmaschinen und anderen Gerätschaften kaufen müsste, ergänzte Bürgermeister Martin Brenner ( CSU). Bei aller denkbaren Problematik – Reinigungsfirmen seien die wirtschaftlichste Lösung, erklärte auch Herbert Blaschke (FDP/Freie Bürger). „Eigenes Personal kostet das Doppelte.“

Soziale Aspekte dürften nicht immer hinter wirtschaftlichen Kriterien stehen, erwiderte Grünen-Rätin Ramona Nahirni-Vogg. Ralf Stambusch (CWG) und Michael Fritz (CSU) schlugen vor, bei der Ausschreibung gewisse soziale Standards und Umweltkriterien, etwa bei der Verwendung der Reinigungsmittel, von den Firmen zu fordern. Mehrheitlich wurde letztlich beschlossen, die Augsburger Beraterfirma mit der Ausschreibung der Reinigungsarbeiten zu beauftragen und auf städtisches Personal zu verzichten. Gegen den Beschluss votierten Martina Wenni-Auinger, Ramona Nahirni-Vogg und Florian Bruckmann (Die Partei).

