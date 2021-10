Verschmortes Kabel lässt in Burtenbach die Feuerwehr anrücken

Kleine Ursache, große Wirkung: Ein verschmortes Kabel führte in Burtenbach zu einem großen Feuerwehreinsatz. Etwa 50 Kräfte waren vor Ort.

In einem Metall verarbeitenden Betrieb in Burtenbach kam es am Mittwochvormittag gegen 9 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung. Weil die Ursache nicht klar war, kam es zu einer umfangreichen Alarmierung der Feuerwehr. Später stellte sich heraus, dass ein verschmortes Kabel der Übeltäter war.

Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Burtenbach, Thannhausen, Münsterhausen, Jettingen, Kemnat und Burgau mit zirka 50 Mann. (AZ)