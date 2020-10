17:37 Uhr

Burtenbacher Elektrizitätswerk erzielt Gewinn im Jahr 2019

Plus Der Marktgemeinderat Burtenbach stellt das positive Jahresergebnis vor. Wie es 2020 aussieht.

Von Peter Wieser

Hauptthema der Sitzung des Burtenbacher Marktgemeinderats war die Feststellung des Jahresgewinnes 2019 des Gemeinde-Elektrizitäts- und Wasserwerks. In der Werksausschusssitzung im September war dieser Punkt ausführlich behandelt worden. Die Erläuterung des Protokolls – alle Mitglieder des Marktgemeinderates hatten es bereits vorliegen – gestaltete sich aufgrund der Corona-Situation erheblich kürzer als in den Jahren zuvor.

Die Sparte Strom schloss im Jahr 2019 mit einem Gewinn in Höhe von rund 176.000 Euro ab, die Sparte Wasser mit einem Gewinn in Höhe von rund 74.000 Euro. Positiv hatte sich unter anderem die Erhöhung der Verbrauchsgebühr sowie des Grund- und Messpreises rückwirkend zum 1. Januar 2019 ausgewirkt. Damit konnte, wie bereits in den 16 Jahren zuvor, ein positives Ergebnis verzeichnet werden. Einzige Ausnahme hatte das Jahr 2018 dargestellt: Zwar lag im Bereich Strom der Gewinn bei rund 290.000 Euro, im Bereich Wasser dagegen musste die Erneuerung der Wasserleitung voll in den Aufwand verbucht werden, was somit zu einem Minus in Höhe von rund 580.000 Euro und zu einem Gesamtverlust in Höhe von rund 287.000 Euro führte.

Keine Gewinnausschüttung an die Gemeinde Burtenbach

Eine Gewinnausschüttung an die Gemeinde soll in diesem Jahr nicht stattfinden. In der Sitzung des Marktgemeinderats am 23. Juli war unter anderem die Beschaffung eines neuen Gabelstaplers zur gemeinsamen Nutzung des gemeindlichen Wasser- und Elektrizitätswerks und des gemeindlichen Bauhofs beschlossen worden.

Für 2020 kann aus derzeitiger Sicht und aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie keine fundierte Prognose hinsichtlich des Gewinns abgegeben werden. Sollte im Laufe des restlichen Jahres kein unvorhersehbares Ereignis eintreten, könnte dieser in der Sparte Strom zwischen 230.000 und 260.000 Euro liegen. In der Sparte Wasser hoffe man auf einen Gewinn in Höhe von etwa 60.000 Euro, berücksichtigt seien dabei bereits der Erwerb eines Notstromaggregats für die Wasserversorgung sowie verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen.

