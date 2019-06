vor 35 Min.

CSU sieht bei Kurzzeitpflege große Lücken

Die CSU-Fraktion des Kreistags Günzburg hat kürzlich einen Antrag an Landrat Hubert Hafner übergeben, der die künftige Kurzzeitpflege im Landkreis sichern soll. Dies berichten der Fraktionsvorsitzende Hans Reichhart und die Sprecherin im Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren, Ruth Niemetz, in einer gemeinsamen Erklärung. In dem Antrag sollen weitergehende Optionen zur Schaffung von mehr Kurzzeitpflegeplätzen geprüft werden.

Die Überlegungen dazu hatte Niemetz bereits in der vergangenen Ausschusssitzung geäußert. Anlass war der Bericht der Betreuungs- und Seniorenfachstelle des Landkreises, wonach nur vereinzelte wenige Plätze in drei der vier kreiseigenen Seniorenheimen sowie 13 dauerhafte Plätze im Kreiskrankenhaus Krumbach zur Verfügung stünden, obwohl der Landkreis seit zwei Jahren finanzielle Anreize zum Vorhalten von Kurzzeitpflegeplätzen aus eigener Tasche finanziert. „Dies ist anscheinend nicht der Königsweg, also müssen wir weiterdenken, neue Wege beschreiten und Visionen zur Realität verhelfen“, so die Überlegungen von Niemetz.

Die Menschen werden immer älter

Auch im Kreis Günzburg werden die Menschen – oft bei guter Gesundheit – immer älter. Nur durch differenzierte Wohn- und Betreuungsangebote können die Herausforderungen des demografischen Wandels gemeistert werden. Das ist die Basis der CSU-Überlegungen. Allein bis 2030 wird der Anteil der über 65-Jährigen von aktuell 34 auf dann 47 Prozent ansteigen. Es gelte, diesem prognostizierten Nachfrageanstieg in den Betreuungsangeboten „dauerhaft Rechnung zu tragen“.

Die Beobachtung der vergangenen Jahre im Landkreis Günzburg zeige, dass die Anzahl der vorhandenen Kurzzeitpflegeplätze ständig zu gering bemessen sei. Der Landkreis befürwortet zwar ausdrücklich die Schaffung wohnortnaher Wohn- und Betreuungsangebote für das tägliche Leben in möglichst vielen Orten des Landkreises. Bei der Bereitstellung von Kurzzeitpflegeplätzen, die der Pflegesituation in Ausnahmesituationen wie in Urlaubszeiten oder nach frühzeitiger Krankenhausentlassung Rechnung tragen sollen, spielt, so die CSU, der Gedanke der Wohnortnähe nur eine untergeordnete Rolle. Daher sei es dringlich, die Möglichkeiten und Rentabilität für ein überregionales Kurzzeitpflegezentrum zu überprüfen.

Mittelschwäbisches Kurzzeitpflegezentrum könnte Pilotprojekt werden

Dazu gelte es zunächst abzuklären, ab welcher Bewohnerzahl ein eigenes Kurzzeitpflegeheim wirtschaftlich zu führen sei. Danach stehe die Überlegung an, ob ein derartig großes Kurzzeitpflegeheim mit benachbarten Landkreisen – auch solchen, die bisher keine Kurzzeitpflegebetten finanzieren – finanziell gestemmt werden könnte, um ein gemeinsames „Mittelschwäbisches Kurzzeitpflegezentrum“ zu etablieren. Letztlich bleibe die Frage nach Zuschüssen für ein derartiges Pilotprojekt. Erst wenn dies alles geprüft sei, könne man über Ort und Betreiber nachdenken.

Und weil die Antworten auf diese Fragen offen sind, möchte die CSU-Kreistagsfraktion gleichzeitig eine weitere Alternative geprüft haben: Wenn der bisherige finanzielle Anreiz zum Vorhalten von Kurzzeitpflegeplätzen nicht attraktiv genug ist, stellt sich der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Matthias Kiermasz die Frage, wie hoch er tatsächlich sein müsste, damit Pflegeheime im Landkreis (neben den bisherigen landkreiseigenen Heimen auch die privat betriebenen Heime) Kurzzeitpflegeplätze dauerhaft zur Verfügung stellen. Dann könne man gegebenenfalls auch kurzfristig mit dieser Schraube nachjustieren. (zg)