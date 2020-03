26.03.2020

Corona: Jetzt 37 Fälle

Zwei in Kreisklinik

Aktuell gibt es im gesamten Landkreis 37 Personen, die auf das Coronavirus positiv getestet sind. Dies sind im Vergleich zu gestern sieben Personen mehr, teilte das Landratsamt Günzburg am späten Mittwochnachmittag mit. Außerdem gibt es derzeit 18 Verdachtsfälle und 191 Personen, die unter Quarantäne stehen. Zwei Menschen, ein über 80-Jähriger, der aus Krumbach verlegt wurde, und eine jüngere Frau, liegen in der Kreisklinik Günzburg – beide isoliert, keiner auf der Intensivstation. Im Zuge einer Operation wurde bei der Frau quasi im Nebenbefund die Corona-Erkrankung festgestellt.

Am Bürgertelefon der Landkreisverwaltung, das am Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, am Freitag bis 12 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 08221/95-718 erreichbar ist, werden allgemeine Fragen rund um die Pandemie beantwortet. (ioa/zg)

