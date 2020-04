vor 48 Min.

Corona: Maximal 50 Kinder dürfen in die Raupe Nimmersatt

Leipheim erweitert die Betreuungsmöglichkeiten. Wie sich das pädagogische Personal vor dem Virus schützt.

Die Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben immer noch fest im Griff. Ab Montag, 27. April, gibt es beim Einkaufen oder der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maskenpflicht. Mit der Maskenpflicht gehen aber auch gewisse Lockerungen einher. So wird ab dem 27. April auch die Notbetreuung für Kinder ausgeweitet.

Die Leipheimer Betreuungseinrichtungen haben sich für die Aufnahme von mehr Kindern ab dem 27. April gerüstet. Hygienekonzepte wurden erstellt. Anstelle von Masken tragen die Kindergärtnerinnen „Geschichtsschilder“, die wesentlich transparenter sind. Gestiftet wurden diese von der Leipheimer Firma HG Kunststofftechnik.

Eine Betreuungsperson pro Gruppe ist vorgesehen

Pro Kindergartengruppe dürfen maximal fünf Kinder betreut werden. Eine Betreuungsperson pro Gruppe ist dafür vorgesehen. In den zehn Gruppen der Kindertagesstätte „Raupe Nimmersatt“ können also maximal insgesamt 50 Kinder betreut werden. Der Kindergarten Spatzennest öffnet drei von vier Gruppen für die Notbetreuung, und im Kindergarten in Riedheim und im Kinderhort sind es jeweils maximal fünf Kinder, die die Einrichtung besuchen dürfen. Wer berechtigt ist, die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen, finden Interessierte unter https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/.

Da momentan schwer abgeschätzt werden kann, wie lange die Notbetreuung stattfinden wird und wie viele Betreuungsplätze tatsächlich benötigt werden, wird die Stadt Leipheim jeweils wochenweise entscheiden, wie es weitergeht. „Wenn wir mehr Bedarf haben, als Plätze zur Verfügung stehen, behalten wir uns vor, im Einzelfall zu entscheiden“, sagt Bürgermeister Christian Konrad. Zudem gilt nach derzeitiger Vorgabe der Landesregierung Bayern: Wer die Notbetreuung in Anspruch nimmt, muss den vollen Elternbeitrag zahlen, auch wenn die tatsächliche Betreuungszeit geringer ist als die gebuchte.

Die Stadt rechnet die Kindergartengebühren erst später ab

Derzeit hat die Stadt Leipheim die Kindergartengebühren ausgesetzt und wird diese erst später abrechnen. Das Land Bayern hat darüber hinaus angekündigt, den Kommunen für April, Mai und Juni einen Pauschalbetrag zu zahlen. „Wir müssen zunächst abwarten, bis die genauen Vorgaben da sind“, sagt Bürgermeister Christian Konrad. Vorher können man keine konkreten Aussagen machen.

Das Personal in den städtischen Betreuungseinrichtungen, das derzeit keine Kinder betreut, ist jedoch keineswegs tatenlos. So wird beispielsweise fleißig genäht. Aus bunten Stoffen fertigen die Mitarbeiter für sich und die gesamte Stadtverwaltung Mund-Nasen-Bedeckungen.

Ab wann das Leipheimer Rathaus wieder für den Publikumsverkehr geöffnet wird, steht noch nicht fest. Aktuelle Informationen über die geltenden Vorgaben gibt es auf der städtischen Internetseite unter www.leipheim.de (zg)

