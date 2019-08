05:00 Uhr

Das Günzburger Landratsamt sucht dringend Amtstierarzt

Der scheidende Stelleninhaber weiß, warum die Nachbesetzung so schwierig ist. Was sich die Kreisbehörde wünscht.

Von Till Hofmann

Das ist eine positive Nachricht für Schwaben: Am Dienstag hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber drei landwirtschaftliche Betriebe in Bayern mit dem Tierwohl-Preis 2019 ausgezeichnet. Darunter ist auch der Mastschweinebetrieb Naß aus Gosheim (Donau-Ries), dessen Stallsystem den Schweinen ein sehr großes Platzangebot je Einzeltier sowie Stroheinstreu biete.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde ganz Anderes bekannt: Gegen den Landwirt eines Rindermastbetriebes in Thannhausen wurde im Februar ein Tierhalteverbot ausgesprochen. Dagegen klagte der Bauer vor dem Verwaltungsgericht. Die für diesen Dienstag angesetzte Verhandlung musste wegen der Erkrankung des Klägers verschoben werden.

Zuletzt ist ein Milchvieh-Großbetrieb in Bad Grönenbach (Unterallgäu) nach filmisch dokumentierten Misshandlungen von Kühen in die Schlagzeilen geraten; und auch die Rolle der Amtstierärzte – verbunden mit der Frage, ob angesichts dieser Tierquälereien ausreichend kontrolliert worden ist.

Nie eine Mitteilung über besondere Mängel

Dr. Max Schubert, seit 16 Jahren Amtstierarzt am Günzburger Landratsamt, weiß keine Antwort auf die Frage, wie so etwas im konkreten Fall geschehen konnte. Ein Veterinärassistent des Landratsamtes Günzburg habe den Kollegen im Unterallgäu schon einige Male bei Kontrollen ausgeholfen – auch des besagten Betriebes. Da habe es keine Mitteilung über besondere Mängel gegeben, ist Schubert geschildert worden.

Verbesserungsvorschläge hat der erfahrene Veterinär gleichwohl: Was ihm aufgefallen ist, ja missfallen hat, ist, dass sich das zuständige Ministerium zuweilen von Amtstierärzten zurückzieht, wenn diese ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Er berichtet von einem Kollegen einer anderen Behörde, der sich im Zuge eines Fleischhygiene-Skandals vor über zehn Jahren vor Gericht verantworten musste und dann freigesprochen wurde. Rückendeckung hatte er „minimal“. Der Mann wurde zeitweise in der Psychiatrie behandelt. Für Schubert ist es kein Wunder, dass sich Landratsämter in Bayern schwer tun, Amtstierärzte zu finden. Das habe nicht nur mit einer notwendigen, sich über zwei Jahre erstreckenden Sonderausbildung zu tun, in der Veterinäre unter anderem die rechtlichen Grundlagen und auch die Möglichkeiten staatlichen Handelns erlernen. Und auch die im Verhältnis zur Wirtschaft geringere Vergütung im öffentlichen Dienst sei nur ein Puzzleteil.

Flucht in die Altersteilzeit

Schubert führt das permanente Im-Fokus-Stehen an, wenn Tierquälereien offenkundig würden und nach Schuldigen in der Kontrollbehörde gefragt werde. Die Erfahrungen, die Kollegen in der Vergangenheit gemacht hätten, „haben andere dazu veranlasst, in die Altersteilzeit zu flüchten“, lautet Schuberts These. Er selbst tritt diese Flucht nicht an. Ende des Monats verabschiedet sich der 65-Jährige, der vor 33 Jahren als Amtstierarzt in Stuttgart begonnen hat, ganz regulär in den Ruhestand. Ein Nachfolger ist bislang nicht in Sicht. In der ersten Bewerbungsrunde hatte sich gerade mal eine qualifizierte Kandidatin gemeldet – allerdings parallel auch bei anderen Behörden. Dem Günzburger Landratsamt gab sie nicht den Zuschlag. Jetzt soll nochmals ausgeschrieben werden.

Insgesamt gibt es im Landkreis Günzburg drei staatliche Tierarztstellen: Zwei Amtstierärzte arbeiten in Vollzeit, die dritte Stelle teilen sich zwei Beamte. Dazu hat der Landkreis einen weiteren Veterinär angestellt, der zwar ohne die erwähnte Sonderausbildung nicht alle hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen kann. Dieser amtliche Tierarzt aber entlastet seine Kollegen in ihrem breiten Tätigkeitsfeld.

Der Landkreis zahlt für eine staatliche Aufgabe

Der Landkreis zahlt diese Dreiviertel-Stelle, obwohl es hier um eine staatliche Aufgabe geht. „Wir halten es für nötig, ihn zu haben“, sagt Christoph Langer, in dessen Geschäftsbereich im Landratsamt (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) auch das Veterinärwesen angesiedelt ist, über den Tierarzt.

Langer hätte nach eigenen Worten ein „besseres Gefühl“, wenn der Gesetzgeber die Kontrollintervalle verkürzen würde. Dafür sei allerdings auch mehr Personal nötig. „Damit will ich niemand unter einen Generalverdacht stellen“, fügt der Geschäftsbereichsleiter hinzu. „Aber manchmal ist es einfach so, dass wir nach der Kontrolle eines Betriebes erst wieder Jahre später vorbeischauen. In dieser Zeit kann vieles passieren – vielleicht im privaten Bereich, was sich auf die Führung des landwirtschaftlichen Betriebes auswirken könnte“, konstruiert Langer einen Fall. Ohne einen Hinweis auf Missstände „bekommen wir da eine lange Zeit nichts mit“.

Neben unangemeldeten Regelkontrollen, an die auch Direktzahlungen der EU an den Betrieb geknüpft sind, fahren die Amtstierärzte „auf Veranlassung“ zu einem Betrieb. Anonyme Tipps könnten der Auslöser für solche Sofortüberprüfungen sein. Neben der Kontrolle der Nutztierhaltung, der 53 Biogasanlagen im Landkreis (die 54. wird gebaut), der Koordinierung der Lebensmittelüberwachung und der Fleischbeschau von Schlachtvieh (etwa zehn vom Landkreis beauftragte Veterinäre sind im Landkreis operativ tätig) haben Amtstierärzte auch die Aufgabe, darüber zu wachen, ob Haustiere ordnungsgemäß gehalten werden.

Drohung des Hundehalters: Es wird Blut spritzen

Etwa die Hälfte der Dienstzeit sei dafür nötig, schätzt Schubert. Am 25. Juli sei für ihn der jüngste heftige Fall gewesen, als einem Mann der Hund genommen wurde, der in einem viel zu kleinen Raum viel zu eng angebunden worden war. Erst wenn die Bedingungen das Wohl des Tieres nicht beeinträchtigen, hat der Single wieder die Chance auf seinen Hund.

Das hat den Betroffenen nicht davon abgehalten, Schubert am Telefon zu drohen: Wenn er den Hund, der mittlerweile im Tierheim ist, nicht zurückbekomme, werde „Blut spritzen“. In der Angelegenheit ermittelt inzwischen die Polizei.

