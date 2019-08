19.08.2019

Das Stelldichein der flotten Flitzer

Was für ein Auspuff (Bild links)! Ganz in Pink machte Natalie Reece (rechts oben). Raffiniert gestaltete Felgen waren gleich reihenweise zu sehen.

Was des Deutschen liebstes Kind ist, konnte am Sonntag in Krumbach bestaunt werden. Es fehlte nicht an Extravaganz und Pferdestärken

Von Elisabeth Schmid

August, Krumbach und Tuning: Das ist seit vielen Jahren eine feste Kombination. Und das Treffen in Krumbach ist weit über Mittelschwaben hinaus bekannt. Jahr für Jahr präsentieren Teilnehmer aus dem gesamten deutschsprachigen Raum ihre edlen Karossen. Am Sonntag wurde die zweitgrößte Stadt im Landkreis Günzburg erneut zur Hochburg der flotten Flitzer.

Ein Hingucker war so mancher fahrbare Untersatz – zum Beispiel der pinkfarbene, 20 Jahre alte Cabriokäfer mit einem ganz besonderen Anhänger. Der „Inhalt“ war ein voll funktionsfähiger Whirlpool, den man nur noch hätte mit Wasser füllen müssen.

Diese Besonderheit bei den getunten Autos war eine von vielen ideenreichen Veränderungen, die das diesjährige Tuning-Treffen auf dem Lingl-Parkplatz bot.

Das Team Vmax veranstaltete inzwischen zum 11. Mal das Stelldichein der Bastler und Schrauber. Etwa 350 Autos waren mit ihren Besitzern vorgefahren. Die Leidenschaft der Wagenbesitzer wurde auf den ersten Blick deutlich. Viele kamen von weit her, die längste Anfahrt hatte ein Autoliebhaber aus Österreich. Die „Babys“ auf vier Rädern wurden von ihren stolzen Besitzern präsentiert. Tuning muss nicht teuer sein, wie ein Wagen zeigte, der von seinem Eigentümer liebevoll „Ratte“ genannt wurde. Der Mann hatte Teile für den Umbau der etwas anderen Art vom Schrottplatz geholt.

Andere zeigten lieber Luxusvarianten – das Resultat ihres Tunings. Dazu zählten spezielle, aufwendige Felgen, feine Innenausstattungen – etwa aus Leder und Holz. Motoren wurden tiefer gelegt. Ein satter Sound drang aus aufgemotzten Lautsprechern. Die Haare standen einem – der Bässe wegen – buchstäblich zu Berge.

Die verschiedenen Klubs veranstalteten während des Tuning-Treffens Spiele. Beispielsweise sollten so viele Autoreifen wie möglich in einen Kleinwagen geschafft werden. Manchen gelang es tatsächlich, 20 Reifen zu platzieren.

Das war ein Mordsspaß für Teilnehmer und Besucher gleichermaßen, was man den lachenden Gesichtern ansah. Die motivierenden Zurufe waren außerdem ein unüberhörbarer Beleg für die Freude der Augenzeugen, die die Spielteilnehmer antrieben.

Prämiert wurden sinnlose Zubehörteile. Aber es gab auch Preise für die bestgetunten Autos.

Natürlich war am Sonntag auch Chillen angesagt – angesichts der Temperaturen über 30 Grad vor allem im Schatten. Da ließ sich manches Fachgespräch weniger schweißtreibend führen. Und nicht selten war auch der Getränkenachschub in erreichbarer Nähe.

Fazit vieler Besucher: Das Krumbacher Tuning-Treffen am Sonntag war im besten Wortsinn eine „heiße Sache“.

Im Internetgibt es zahlreiche Bilder vom Tuning-Treffen unter guenzburger-zeitung.de/lokales

