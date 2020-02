vor 59 Min.

Das sind die vier Besten der Musikschule

Diese vier jungen Talente im Alter zwischen acht und 14 Jahren holen erste Preise auf Bezirksebene. Für manche ist es nicht der erste Erfolg.

Das ist Rekord in der fast 40-jährigen Geschichte der städtischen Musikschule Günzburg: Vier Schüler gewinnen den Musikwettbewerb Jugend musiziert auf Bezirksebene. Demnach sind die Jugendlichen die besten der etwa 700 Schüler der Schule, die seit fünfeinhalb Jahren von Joe Gleixner geleitet wird. Er ist mächtig stolz auf die Leistungen. „Es ist schon eine große Herausforderung, ganz alleine auf einer Bühne vor einer hochkarätigen Jury zehn Minuten vorzuspielen“, lobt Gleixner.

Jüngste im Siegerfeld ist die achtjährige Anna Schmal an der Harfe, die mit sechs Stücken als Beste das Feld hinter sich ließ. Pia Wagner hat als Zehnjährige bereits viel Bühnenerfahrung und glänzte mit vier Stücken. Unterrichtet werden die beiden von der bekannten Harfenlehrerin Anni Weinig, die seit dem Start der Musikschule im Jahr 1981 dort unterrichtet.

Samira-Fay Winter gewann bereits im Vorjahr im Gesangsfach Pop

Der zwölfjährige Anton Bareis kommt aus Sontheim an der Brenz. Der Schüler von Hannes Mühlfriedel qualifizierte sich mit dem Sieg im Fach Gitarre damit für den baden-württembergischen Landeswettbewerb in Tuttlingen. Keine Unbekannte ist die 14-jährige Samira-Fay Winter. Sie gewann bereits im Vorjahr im Gesangsfach Pop und wurde darin sogar Zweite beim Bundesentscheid. „Wer bei mir Gesangsunterricht hat, kann alles singen“, behauptet ihre Lehrerin Danuta Debski und tritt mit Samira-Fay den Beweis an: Diesmal gewann sie auch im Fach klassischer Gesang und qualifizierte sich für den Landesentscheid in Regensburg. (bwz)

Themen folgen