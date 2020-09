vor 1 Min.

Der ESV Burgau hat die Bewährungsprobe bestanden

Plus Erstmals spielt der Eishockey-Landesligist ESV Burgau unter Pandemie-Rahmenbedingungen. Am Ende gibt's Lob für die Fans. Dafür zwickt’s an anderen Stellen.

Von Jan Kubica

Alles hat funktioniert. Mehr noch: Die Eisbären-Fans haben sich vorbildlich verhalten. Das Lob sprach Werner Gebauer, Vorsitzender des ESV Burgau, unmittelbar nach der ersten Bewährungsprobe unter Pandemie-Rahmenbedingungen aus. Gut 150 Besucher wollten am Samstagabend das Testspiel gegen den ESC Haßfurt sehen. „Alle haben genau gewusst, wie das mit dem Hygienekonzept funktioniert. Die Leute haben sich absolut an die Maßnahmen gehalten, du musstest gar nichts sagen“, schwärmt Gebauer über die Disziplin der heimischen Eishockey-Anhänger.

Verein trennt sich von beiden Slowaken

Unterdessen plagen die Eisbären erhebliche Personalsorgen. Zusätzlich zu den schon länger bekannten Abgängen Ronny Zientek und Pascal Rentel werden nun auch Boris Drozd und David Tomecko den ESV verlassen. Die beiden Slowaken erhielten keine Verträge für die neue Saison. Waren diese jüngsten Personaländerungen also geplant, kommen nun ein paar verletzungs- sowie berufsbedingte Ausfälle hinzu. Als Krönung der bisherigen Entwicklung krachte Marvin Mändle im Training unglücklich in die Bande und zog sich dabei vermutlich einen Bruch, auf jeden Fall aber eine schwere Verletzung des Fußes zu. Er wird den Eisbären mindestens bis Jahresende fehlen. Gebauer kommentiert: „Die Lage ist momentan angespannt.“

Zwei Neue sollen her

Die Ausfälle und Abgänge zu kompensieren, dürfte dem Verein angesichts der aktuellen Lage erheblich schwerer fallen als in „normalen“ Zeiten. Gebauer kündigt zwar an, dass er sich auf Spielersuche begeben wird (von zwei Verstärkungen ist konkret die Rede) – auf der anderen Seite aber werden die Burgauer deutlich weniger Einnahmen erzielen als sonst.

Es wird erhebliche Einbußen geben

Ins Gewicht fällt hier beileibe nicht nur die deutlich reduzierte Zuschauerzahl. Bekanntlich darf der ESV vorerst nur 200 Besucher zulassen, würde aus wirtschaftlichen Gründen aber mindestens 300 benötigen, wie der Vorsitzende zum wiederholten Mal betont. Zum weiteren Negativ-Faktor entwickelt sich in der näheren Zukunft der öffentliche Lauf. Nach dem jüngsten, einstimmig erfolgten Beschluss des Hauptausschusses der Stadt Burgau dürfen maximal 105 Besucher gleichzeitig am Eislauf teilnehmen. In Spitzenzeiten waren es schon mal 500 Sportler. Da die Eintrittsgelder an die Stadt, die Einnahmen aus dem Kioskbetrieb und dem Schlittschuhverleih aber an den Verein gehen, werden beide Seiten erhebliche Einbußen verzeichnen.

