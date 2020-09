vor 26 Min.

Der SC Ichenhausen holt seinen Wunschspieler

Miguel Malheiro kommt von Türkspor Neu-Ulm. Er könnte die Antwort auf die erheblichen Offensivprobleme des Landesligisten sein.

Lange hat der SC Ichenhausen auf diese Gelegenheit gewartet. All die von der Corona-Pandemie so negativ wie nachhaltig beeinflussten Monate über hat der heimische Fußball-Landesligist auf dem Spielermarkt vergleichsweise zurückhaltend agiert. Lediglich zwei Spieler wurden in dieser Phase verpflichtet: Enes Bastan kam vom TSV Burgau, Ugur Kiral von Türkgücü Ulm. Nun, kurz vor Wiederaufnahme des Spielbetriebs, könnte den Königsblauen ein Volltreffer gelungen sein.

Miguel Malheiro wechselt von Türkspor Neu-Ulm (Landesliga Württemberg) in den Hindenburgpark. Der 23-Jährige kann in einem 4-4-2- oder in einem 4-3-3-System als Außenangreifer oder als Spielmacher zum Zug kommen. SCI-Sportleiter Rudi Schiller hält große Stücke auf den in Deutschland geborenen und in Ulm lebenden Portugiesen. „Er ist ein Guter, genau der Spieler, den wir gesucht hatten“, schwärmt der Funktionär.

Als Jugendlicher in Hoffenheim und bei den Spatzen

Als Jugendlicher spielte Malheiro unter anderem bei der TSG Hoffenheim und beim SSV Ulm 1846. Über Türkspor Neu-Ulm gelangte er nun zum SC Ichenhausen. Hier soll er in erster Linie für mehr Torgefährlichkeit und letztlich natürlich für mehr Treffer sorgen – ob als Vorlagengeber oder Vollstrecker, ist angesichts der erheblichen Offensivprobleme zunächst einmal nebensächlich.

Steht der Neue gleich in der Start-Elf?

In den verbleibenden Tagen bis zum Neustart der Liga am 19. September (der SC Ichenhausen gastiert dann beim SV Mering) hat Malheiro Zeit, sich im neuen Umfeld einzuspielen. Er könnte sofort zum Zug kommen, denn Trainer Oliver Unsöld hat derzeit ein paar angeschlagene Spieler zu viel, um von einer perfekten Vorbereitung sprechen zu können. (ica)

Die nächsten Spiele: SV Mering - SC Ichenhausen (19. September, 15 Uhr), VfR Neuburg - SC Ichenhausen (26. September, 15 Uhr)

