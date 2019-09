Der SC Ichenhausen ist zu schnell zu zufrieden

vor 22 Min.

Was war das denn? Nach 90 Minuten konnte Oliver Unsöld mit der Punkteteilung nicht zufrieden sein. Der Trainer des SC Ichenhausen kritisierte vor allem die erfahrenen Spieler in seinem Team: Sie hätten das Spiel unnötig kompliziert gemacht und die Führung nicht konsequent ausgebaut.

Ichenhausen trennt sich von Gilching-Argelsried 1:1. Dem Spielverlauf nach geht das in Ordnung. Doch SCI-Coach Oliver Unsöld kritisiert die Arbeitseinstellung seiner Spieler.

Von Jan Kubica

Es lief bereits die Nachspielzeit, als sich Dennis Bogdan auf der linken Außenbahn durchsetzte, den Ball überragend in die Mitte spielte, wo Sturmspitze Stefan Strohhofer frei zum Abschluss kam – und die Kugel dermaßen verschluderte, dass Gäste-Torwart Michael Suck die Situation klären konnte. Es war die Szene, die den Heimsieg für den Fußball-Landesligisten SC Ichenhausen hätte bedeuten können. Dass es anders kam an diesem 31. August, dass die Begegnung mit dem TSV Gilching-Argelsried 1:1 (1:0) endete, trieb SCI-Trainer Oliver Unsöld die Zornesröte ins Gesicht. „Das ist reine Kopf- und Konzentrationssache“, wetterte er und schloss in seine Kritik die Mega-Möglichkeit ein, die Simon Fischäß nach einer halben Stunde überstürzt vergeigte. Wäre dem Neuzugang vom FV Illertissen hier das 2:0 gelungen, hätten die Gäste angesichts der Bullenhitze im Hindenburgpark wohl kaum noch die Kraft zur Aufholjagd besessen. Unsöld schimpfte: „Ich hab’ vor dem Spiel extra noch an die Tafel geschrieben: Jeder muss zu 100 Prozent seine Aufgabe erfüllen. Hätten wir das gemacht, wären wir als Sieger vom Platz gegangen.“

Platzfehler begünstigt den Führungstreffer

In einer insgesamt auf Augenhöhe geführten Begegnung drückten beide Mannschaften von Beginn an aufs Tempo. Ein Platzfehler begünstigte den Ichenhauser Führungstreffer: Nach einem schlampig gespielten Rückpass änderte der Ball unmittelbar vor dem erst 18-jährigen Gäste-Schlussmann die Richtung und Suck platzierte seinen Klärungsversuch deshalb direkt zum Ichenhauser Mateusz Staron, der sich die Kugel zurechtlegte und sie aus zehn Metern ins Netz wuchtete (11.).

Die Oberbayern schalteten umgehend wieder in den Angriffsmodus. Drei-, viermal tauchten sie gefährlich vor Torwart Liridon Rrecaj auf. Hinten waren sie aber anfällig für Konter. Abgesehen von der Großchance für Fischäß flipperte der Ball mehrmals durch den Gilchinger Strafraum, ein zweiter Treffer für den SCI lag in der Luft.

Unsöld: "Wir wollten es kompliziert machen statt einfach"

Nach dem Seitenwechsel wurde das Team aus dem Landkreis Starnberg erwartungsgemäß noch offensiver. Die Ichenhauser versäumten es in dieser Phase, selbst Akzente zu setzen. Plötzlich mangelte es ihnen an Präsenz im Mittelfeld, konstruktiver Aufbau war nicht mehr zu erkennen. Unsöld kritisierte: „Wir wollten es kompliziert machen statt einfach.“

Prompt fiel das Ausgleichstor – angesichts der kraftraubenden Bemühungen der Oberbayern verdient. Als der Ball von Rechtsaußen quer durch den Strafraum rollte, konzentrierte sich die SCI-Innenverteidigung allein auf den zentral postierten Murat Ersoy, der den Ball jedoch verfehlte, was dem etwas versetzt stehenden Marco Brand aus sieben Metern freie Schussbahn bescherte (73.). Unsöld erinnerte nach der Partie an diese Szene und kommentierte: „Wir haben darum gebettelt. Wir schenken die Tore her und müssen selbst so viel Aufwand betreiben, um zu treffen.“

Unmittelbar nach Wiederanspiel waren die Ichenhauser wieder da. Und sie hätten die Partie nicht erst in der Nachspielzeit gewinnen können. Ein mächtiger Fernschuss von Pierre Heckelmüller war auf bestem Weg ins Glück, doch mitten in der Flugbahn stand Strohhofer, der den Ball unfreiwillig stoppte (80.).

Schrecksekunde: Ein Gilchinger bleibt am Boden liegen

Ein Unglücksfall Mitte der ersten Halbzeit drängte das Interesse am sportlichen Geschehen zwischenzeitlich in den Hintergrund. Infolge eines Luftduells im eigenen Strafraum blieb Gäste-Verteidiger Christoph Meißner reglos auf dem Rasen liegen. Erste Hilfsbemühungen blieben wirkungslos; der Spieler klagte über Taubheitsgefühle im Gesicht. Wenige Minuten später war der umgehend verständigte Rettungswagen vor Ort. Sanitäter führten den kurz danach wieder auf eigenen Füßen stehenden, aber immer noch total benommenen Spieler vom Feld und brachten ihn ins Krankenhaus. Allzu Schlimmes ist ihm gottlob nicht widerfahren: Kurz nach Spielende tauchte Meißner zur allgemeinen Erleichterung wieder im Hindenburgpark auf und fuhr anschließend mit der Mannschaft nach Hause.

Einen hervorragenden Job machte das Schiedsrichtergespann um die Unparteiische Marina Bachmann. Sicher in ihren Entscheidungen, unaufgeregt in ihren Gesten und sachlich in ihren Ansagen leitete die 25-Jährige die allerdings auch fair geführte Begegnung.

