07:00 Uhr

Der Tabellenführer der Kabarett-Bundesliga auf Burgauer Bühne

In der Burgauer Kapuziner-Halle zeigt Martin Schmitt, warum er zurecht ganz vorne ist - und erklärt, wie man seine Midlife-Crisis ganz einfach überwindet.

Von Martin Gah

Ein Skispringer ist der Gast bei der jüngsten Veranstaltung in der Burgauer Kapuziner-Halle nicht. Aber einen Werbevertrag mit der bekannten Schweizer Schokoladenfirma mit der lila Kuh hätte er schon gerne. Dem Münchner Musikkabarettisten Martin Schmitt sieht man es nicht an, dass er schon auf mehr als 30 Bühnenjahre zurückblicken kann. Daraus präsentierte er, vom Englischen ins Bayerische transkribiert, ein „Bässdoff“.

Diese Übersetzung entspricht auch dem Wechsel in seinem künstlerischen Schaffen. Seine Bühnenkarriere begann der Pianist 1997 mit Jazz, Blues und vor allem Boogie Woogie mit englischen Texten. Da seine bayerischen Ansagen beim Publikum gut ankamen, wagte er 2006 den Übergang zu bayerischen, teilweise auch deutschen Texten. Zum Beispiel, als er die Sicherheitsansagen im Flugzeug als Boogie Woogie vertont zu Gehör bringt, mit einem lebhaft wummerden Bass auf der linken Hand und passenden Gesten mit der rechten. Das wäre seiner Meinung nach eine Möglichkeit, die Aufmerksamkeit für diese meist lustlos vorgetragenen Hinweise zu steigern. Würden das die Fluggesellschaften übernehmen, würde das mit Sicherheit gelingen.

Erzählungen von menschlichen Problemen

Außerdem erzählt Schmitt in lässigen und rhythmischen Jazzstücken mit gedrechselten Versen von menschlichen Problemen. So wird zum Beispiel ein Mann von einer Midlife-Crisis befallen und fühlt sich aufgrund körperlicher Merkmale unzulänglich. Die Konsequenz: „Ich jogg´ mir meinen Speck weg, und meinen Bauch auch.“ Die Überwindung der Midlife-Crisis besteht darin, auf körperliche Merkmale zu pfeifen. Die logische Folge: „Jetzt feiert mein Speck ein Comeback!“ Bei diesem Lied lässt Schmitt das Publikum die Reimworte am Ende der Zeile hineinsingen. Bei einem anderen Song übernimmt das Publikum, nach Frauen und Männern getrennt, den ganzen Refrain. In den Strophen geht es um Katastrophen beim Flirten: „Sie war 1,80 groß, blond, Wahnsinnsdekolleté, ich frug sie, wie sie heißt, sie sagte: ich bin der René.“

Zu dem Abend mit Schmitt in Burgau gehören auch instrumentale Jazzstandards mit gelungenen Wechseln zwischen melodiösen und perkussiven Passagen, Popsong-Parodien sowie Wortbeiträge, zum Beispiel über die Ehescharmützel seiner Großeltern. Außerdem erzählt er Geschichten aus seinem Tournee-Leben. Denn nicht überall werde er so verwöhnt wie in Burgau, wo er auf einem Bechstein-Flügel spielen kann und eine farbige Lichtanlage hat. Andernorts war das schwieriger. Da antwortete ein Hausmeister auf Schmitts Bemerkung, dass das Klavier ganz offensichtlich verstimmt sei: „I hear nix.“ Mit ebenfalls nur drei Worten beantwortete ein anderer Hausmeister die Frage „Habt ihr unterschiedliche Lichteinstellungen?“ – mit „an und aus“.

Er ersingt sich die stehenden Ovationen selbst

Das begeisterte Publikum lässt Schmitt erst nach drei Zugaben von der Bühne. Bei der letzten ersingt er sich stehende Ovationen, indem er darum bittet, natürlich wiederum in gedrechselten Reimen. Mit diesem Abend hat er gezeigt, dass er nicht zu Unrecht Tabellenführer der Kabarett-Bundesliga ist. Einer Gemeinschaft von 14 Künstlern des Genres, von einer Fachjury ausgewählt, bei verschiedenen Veranstaltungen gegeneinander anzutreten, mit dem Publikum als Jury.

