Der stille Massentod der Vögel

Plus Glas ist ein beliebter Baustoff. Für Vögel werden die durchsichtigen Scheiben zum tödlichen Hindernis. Naturschützer Ottmar Frimmel macht darauf nun aufmerksam.

Von Till Hofmann

Es ist ein leiser, dafür häufiger Tod: Bis zu 150 Millionen Vögel sterben Schätzungen zufolge jedes Jahr in Deutschland, weil sie mit ihren kleinen Körpern gegen die Glasscheibe eines Wohnhauses, eines Geschäfts oder einer Bushaltestelle krachen, die ihre Sinne nicht zu erkennen vermögen. Verlockend wird es erst recht, wenn das Glas den Himmel spiegelt oder der Blick durch die transparente Scheibe in die Natur geht. Das alles verspricht Spatz, Star und Co. freien Flug an ansprechende Orte. Der wird dann freilich mit einem Schlag gegen die Fensterscheibe in der Regel für immer beendet.

„Zwischen 30 und 60 Stundenkilometer sind die Vögel schnell. Ein Spaziergänger schafft es auf ungefähr fünf Stundenkilometer“, vergleicht Ottmar Frimmel, Naturschutzfachberater am Günzburger Landratsamt, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten.

Spuren werden zuverlässig beseitigt

Er will auf ein Problem aufmerksam machen, „das viele wohl als solches gar nicht erkennen“, wie er sagt. Konkrete Zahlen für den Landkreis Günzburg gibt es nicht. „Aber viele Bürger dürften schon tote Vögel bei sich gefunden haben“, nimmt er an. Dabei seien die gefiederten Tiere nicht selten bereits als Futter in Anspruch genommen worden – von Katze, Fuchs, Marder oder auch Ratten. Meistens würden die Spuren des tödlichen Zusammenpralls zuverlässig von den Prädatoren beseitigt, sagt Frimmel. Womöglich zeuge dann nur noch ein Fleck vom Ort der Kollision.

Auch Opfer von Vogelschlag: der Spatz oder Sperling. Bild: Ralf Lienert

Es komme aber auch vor, dass Vögel so etwas überlebten – sich irgendwie wegschleppten, im Gebüsch versteckten und dort nach einiger Zeit verendeten – wegen eines Genickbruchs, weil der Brustkorb zerquetscht ist oder innere Organe verletzt worden sind. „Wenn ein Vogel nach dem Aufprall auf eine Fensterscheibe Glück hat, ist er gleich tot“, sagt Frimmel als Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt. Er findet: „Die Zahlen sind erschreckend“ und sagt: „Bis vor Kurzem war mir die Thematik und ihre Dimension auch nicht so bewusst.“

Frimmels Forderung

Ottmar Frimmel fordert dazu auf, sich mit diesem Zustand nicht abzufinden. Er fragt: „Wollen wir es uns wirklich leisten, dass fast jeder zehnte Vogel in Deutschland wegen Glasscheiben zugrunde geht?“

Vogelschlag - die Dimension eines Problems 1 / 3 Zurück Vorwärts Anzahl Gezählt hat alle Vögel noch keiner. Deshalb ist die Bandbreite der Bestandsschätzung relativ groß. Danach gibt es verschiedenen Untersuchungen zufolge zwischen einer und 1,5 Milliarden heimische Vögel in der Bundesrepublik (70 bis 100 Millionen Vogelbrutpaare). Dazu kommen noch zwischen 170 und 500 Millionen Durchzügler bzw. Wintergäste. Macht also insgesamt zwischen 1,2 und zwei Milliarden Vögel.

Verlust Zwischen fünf und zehn Prozent dieses Gesamtbestandes – so die wissenschaftliche Annahme – kommt Jahr für Jahr aus einem einzigen Grund um: Die Tiere donnern gegen Glasscheiben, die sie wegen der Durchsicht als Hindernis nicht ausmachen. Vermutet werden zwischen 100 und 150 Millionen Vögel, die dieses Schicksal ereilt. Die Zahlen bestätigt auf Nachfrage das Landesamt für Umwelt (LfU) in Augsburg.

LfU-Gebäude Das Gebäude des Landesamtes für Umwelt mit zahlreichen Glasflächen ist auch ein Problem für Vögel. Zwischen den Jahren 2000 und 2018 wurden im unmittelbaren Außenbereich rund 200 tote Vögel von 39 Arten dokumentiert – von der Kohlmeise bis zum Stieglitz. Reagiert wurde auf den Vogeltod beispielsweise, indem die Fenster nur einmal in eineinhalb bis zwei Jahren gereinigt wurden. Außerdem haben Planer den Glasflächenanteil auf 40 Prozent reduziert, als ein neuer Gebäudeflügel angebaut wurde. Der Übergang zu diesem neuen Gebäude wurde mit mattierten halbtransparenten Scheiben verglast. (ioa)

Keine wirkungsvolle Lösung sei es, das durchsichtige Glas – wie vielerorts zu sehen ist – mit Raubvogelsilhouetten zu versehen. „Wenn da nicht Silhouette an Silhouette aneinandergeklebt wird, bringt das gar nichts“, sagt Frimmel. Der Abstand dürfe höchstens handflächengroß sein, sonst setzte der Vogel ganz einfach zum Flug zwischen den aufgeklebten, dunklen Umrissen an, was ein verhängnisvoller Irrtum ist.

Erst Ausweichmanöver, dann Aufprall

Das Landesamt für Umwelt in Augsburg hat genau diesen Kenntnisstand: „Greifvogelsilhouetten sind nur wirksam, wenn sie sehr zahlreich angebracht sind (zehn Zentimeter Abstand). Erst dann nehmen die Vögel die Scheibe als Hindernis wahr. Einzelne Silhouetten auf der Scheibe sind aus Vogelperspektive ein schwarzer Fleck und keine Gefahr. Ein Ausweichmanöver führt zum Aufprall auf die Glasfläche daneben“, teilt eine LfU-Sprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Vogelhäuschen sollten mindestens acht Meter von Glasscheiben entfernt platziert werden. Bild: Holger Hollemann/dpa

Aber was kann im privaten und öffentlichen Raum getan werden, um die Glasfallen zu reduzieren? Frimmel schlägt beispielsweise vor, im Nachhinein gemusterte Folien auf dem Fensterglas anzubringen und die Fenster nur in längeren Abständen zu putzen. Mögliche Schlieren und Staub, die der Vogel wahrnehme, könnten lebensrettend sein.

Vogelhäuschen in gebührendem Abstand

Vorsicht sollen Vogelfreunde nach den Worten des behördlichen Naturschützers walten lassen, wenn sie zur Fütterung vor die eigene Terrasse einladen und dort das Vogelhäuschen platzieren – mit dem Effekt, die Tiere gut beobachten zu können. „Wenn ein Raubvogel in der Nähe ist, gerät die Versammlung am Futterhäuschen schnell in Panik. Manche fliegen dann ganz einfach in die falsche Richtung und haben keine Chance mehr, das zu korrigieren.“ Der Mindestabstand zwischen Glasfront und dem Vogelhäuschen wird mit acht Metern angegeben. „Wer wenige Regeln beachtet, kann viel bewirken.“

