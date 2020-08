vor 23 Min.

Die Bereitschaftspraxis in Günzburg hat eine neue Adresse

Die Praxis der Kassenärztlichen Vereinigung in Günzburg zieht um. Wo sie jetzt zu finden ist.

Die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) in Günzburg ist ab diesem Dienstag in neuen Räumlichkeiten zu finden. War sie bislang in einem Container vor dem Gebäude des Krankenhauses, so befindet sie sich nun im chirurgischen Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) an der Kreisklinik Günzburg. Die neuen Praxisräume sind barrierefrei über einen eigenen Eingang und unter neuer Adresse, der Ludwig-Heilmeyer-Straße 3b, erreichbar. Geöffnet ist sie wie bisher Montag, Dienstag und Donnerstag von 18 bis 21 sowie Mittwoch und Freitag von 16 bis 21 Uhr. An den Wochenenden und Feiertagen ist die Praxis ganztägig besetzt. Eine Kooperation mit der Kreisklinik ermöglicht darüber hinaus die ambulante Versorgung auch zu Nachtzeiten. Patienten können die Bereitschaftspraxen auch ohne Voranmeldung aufsuchen, teilt die KVB mit.

Sie sind bayernweit die zentralen Anlaufstellen für Patienten, wenn diese außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten eine ambulante medizinische Versorgung benötigen. Sollten Patienten aus gesundheitlichen Gründen die Bereitschaftspraxen nicht aufsuchen können, werden von einem separaten Fahrdienst bei einer entsprechenden medizinischen Notwendigkeit auch Hausbesuche angeboten.

Die Öffnungszeiten aller Bereitschaftspraxen in Bayern sind unter bereitschaftsdienst-bayern.de zu finden. Telefonisch ist der Ärztliche Bereitschaftsdienst kostenlos und vorwahlfrei unter der bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116117 erreichbar. Er ist zu unterscheiden von der notärztlichen Versorgung. Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist stets der Rettungsdienst unter der kostenfreien Nummer 112 zu verständigen. (zg)

