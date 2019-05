00:34 Uhr

Die Schulden im Blick behalten

Das sagen die Stadtratsfraktionen zum Haushalt 2019

Große Zufriedenheit im Allgemeinen, einige Bedenken im Detail – so lassen sich die Stellungnahmen der sechs Fraktionssprecher zum Haushalt 2019 der Stadt Burgau und zur Finanzplanung für die kommenden Jahre zusammenfassen.

Namens der CSU-Fraktion wies Zweiter Bürgermeister Martin Brenner auf „das enorme Haushaltsvolumen“ von 33,6 Millionen Euro hin. Es gelinge auch heuer wieder, in alle wichtigen Bereiche zu investieren – etwa in die öffentliche Sicherheit, in Bildung und Erziehung oder die Feuerwehren. „Beachtlich“ sei der momentan niedrige Schuldenstand von 418000 Euro. Sorge bereite ihm aber die Finanzplanung bis 2022. Die sieht bis dahin einen Schuldenstand von etwa 20 Millionen vor. Der dürfe „nicht in diese Höhe getrieben werden“, sagte Brenner. Ähnlich äußerte sich der CWG-Fraktionsvorsitzende Wilhelm Frielinghaus. Der geringe Schuldenstand sei nur erreicht worden, „weil zuletzt etliche Projekte geschoben wurden“. Die stünden, darunter zahlreiche Straßenbaumaßnahmen, aber in Bälde an. Deshalb sei „in nächster Zeit äußerste Sparsamkeit angesagt“, um den Schuldenstand nicht über Gebühr wachsen zu lassen, forderte Frielinghaus.

Kurz fasste sich Jürgen Pauer, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. Die positive Finanzlage der Stadt sei im Wesentlichen der heimischen Wirtschaft über die Gewerbesteuer und den Beschäftigten über die Einkommensteuer zu verdanken. Der Stadtrat sei verpflichtet, mit diesen Einnahmen „sinnvoll“ umzugehen, was in Burgau auf dem Wege von Konsens oder Kompromiss in aller Regel „relativ leicht und zügig“ geschehe, erklärte Pauer.

Für die SPD hob auch Dieter Kircher auf die hohen Ausgaben der Stadt in den verschiedenen Bereichen ab. Besonders beachtlich seien die 1,4 Millionen Euro, die heuer für Kultur, Sport und Freizeit vorgesehen seien. Kircher: „Ein enormer Betrag für eine Stadt wie Burgau.“ Gut sei ferner, dass weitere Grundstücke erworben werden, um Bauland für Einheimische und Neubürger bereitstellen zu können.

Dritter Bürgermeister Herbert Blaschke (FDP/Freie Bürger) würdigte vor allem die Investitionen in die Kinderbetreuung. „Wir handeln schnell, während andere oft nur reden.“ Trotz einer mutmaßlich steigenden Verschuldung in den kommenden Jahren seien die geplanten Maßnahmen „machbar“. Angesichts eines angespannten Arbeitsmarktes müsse die Stadt aber mehr in das Personal investieren, um Beschäftigte halten und neue gewinnen zu können.

Der Haushalt 2019 sei „ein Haushalt für künftige Generationen“, verwies Hermann Mühlbauer (ABB) auf die Investitionen in Kindergärten und Schulen. Er kritisierte, dass im Etat kein Geld für ein Parkhaus in der Innenstadt vorgesehen sei, ein „teurer Beschluss“ sei der Beitritt Burgaus zum Zweckverband Hallenbad-Nord. Wenn die Sanierung des Leipheimer Bades anstehe, dürften nach Einschätzung Mühlbauers drei bis vier Millionen auf die Stadt zukommen.

Da letztlich die „positiven Aspekte“ des Haushalts 2019 überwiegen, stimmten auch die beiden ABB-Räte für den Etatentwurf – so wie die Gesamtheit der Stadtratsmitglieder. (kai)

