Die Ursberger Klosterbäckerei steht vor dem Aus

Die Klosterbäckerei des Dominikus-Ringeisen-Werks in Ursberg schließt endgültig im Mai ihre Pforten. Von der Semmel bis zur Torte entstanden hier unter dem unscheinbaren Dach des Ursberger Versorgungszentrums Produkte einer Bäckerei und einer Konditorei. Im wesentlichen wurden damit die Einrichtungen des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) versorgt (mehr als 1000 Personen täglich), aber auch Geschäfte in Ursberg und Krumbach sowie weitere Kunden.

Die Entscheidung sei „sehr schweren Herzens“ gefallen, heißt es in einer Mitteilung der Sozialeinrichtung. Das hängt nach den Worten des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Michael Winter vor allem damit zusammen, dass die betroffenen Mitarbeiter nicht mehr in der gewohnten Umgebung ihrer Tätigkeit nachgehen können. Hinzu komme, dass man es mit einer traditionsreichen Marke zu tun habe. In den Annalen des Klosters taucht eine Bäckerei bereits in den 1890er Jahren auf.

Die Mitarbeiter wurden Anfang März informiert

Die Zukunftsaussichten der Branche, eine nachlassende Nachfrage sowie die Kostenstruktur der Bäckerei hätten die Entscheidung allerdings nahegelegt. Ein betriebswirtschaftlich sinnvoller Weiterbetrieb wäre so nicht in Sicht gekommen, sagt Winter, der auch kaufmännischer Vorstand ist.

Die Mitarbeiter sind nach seiner Darstellung Anfang März auf einer Betriebsversammlung informiert worden. Die Gründe für die Betriebsschließung wurden ihnen dargelegt. „Gleichzeitig haben wir ein umfangreiches Beratungs- und Unterstützungsangebot für die Mitarbeiter vorgelegt, das sofort greift.“

Alleine für die Bäckerei hätten gut 700.000 Euro investiert werden müssen

Dass eine zyklische Renovierung auch für die Bäckerei ins Haus stand, sei bereits vor über drei Jahren klar gewesen. Aber allein für die Klosterbäckerei hätten rund 700.000 Euro investiert werden müssen, um sie technisch auf den Stand zu bringen. Winter: „Unsere Bäckerei ist damit leider auch vom Trend betroffen, dass sich kleine Bäckereien nicht mehr halten können.“

Noch bis Januar habe man gehofft, durch eine Veränderung der Produktpalette den Betrieb zu retten. Doch die Planspiele hätten sich nicht gerechnet. „Der Markt ist preissensibel“, drückt Winter diplomatisch aus, dass handgefertigte, frisch hergestellte Ware, die etwas teurer ist, gegen tiefgefrorene Teiglinge, die nur noch aufgebacken werden müssen, kaum Chancen hat.

Die Versorgung soll gesichert bleiben

Den neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Backstube seien Angebote zur Weiterbildung an den Ursberger Fachschulen, an anderen Stellen im DRW sowie faire Abfindungsangebote unterbreitet worden. „Wir danken dem Team sehr für seine engagierte Arbeit. Für Einzelgespräche zu neuen beruflichen Perspektiven im DRW stehen Fachberater und Personalwesen auch kurzfristig gerne zur Verfügung“, so der stellvertretende Vorstandsvorsitzende.

Die Versorgung der DRW-Einrichtungen mit Backwaren ist auch künftig gesichert. Der Ursberger Laden und die Bäckereifiliale in Krumbach bleiben bestehen. Bereits in der Vergangenheit arbeitete die Bäckerei mit externen Partnern zusammen. Diese Zusammenarbeit wird nun ausgeweitet. Im Ursberger Laden und in der Bäckereifiliale in Krumbach soll das Produktangebot zudem mit Bioprodukten aus der Region, Pfisterprodukten und Backprodukten von Klöstern aufgewertet werden. Zusätzlich ist in Krumbach angedacht, die Palette von Eigenprodukten aus Werk- und Förderstätten zu stärken, etwa mit Pestos aus der Ursberger Klostergärtnerei und Marmeladen aus der Lehrküche des Berufsbildungswerks sowie aus den Förderstätten.

Der Name des Geschäfts muss geändert werden

Freilich muss dann auch der Name des Krumbacher Geschäfts geändert werden, der jetzt noch „Ursberger Klosterbäckerei“ lautet. Wie die Filiale künftig heißen wird, wird jedoch ebenso wie seine strategische Ausrichtung erst in den kommenden Wochen festgelegt.

Das aber kann Winter an diesem Dienstag, als das Ende der Klosterbäckerei öffentlich wurde, nicht erfreuen. „Es ist kein leichter Tag“, sagt er auf Nachfrage.

Der stellvertretende Innungsobermeister der Bäckerinnung Günzburg, Jörg Hurler (Leinheim), ist ebenfalls traurig über diese Entwicklung: „Jede Bäckerei, die schließt, tut weh“, sagt er. Damit falle wieder einer der schönster Berufe weg. In diesem Fall sei es besonders tragisch, weil die Klosterbäckerei in dieser überregional bekannten Sozialeinrichtung von zentraler Bedeutung gewesen sei. Obermeister Günther Weindl (Kötz) sieht es ähnlich: „Ich bedaure das sehr – nicht nur als Obemeister, sondern auch als Bäckerkollege. Die zweite soziale Einrichtung nach Dürrlauingen muss innerhalb kürzester Zeit die Segel streichen. Und das ist sehr schade.“ (mit zg)

