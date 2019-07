00:34 Uhr

Diese Zimmerer sind meisterhaft

Betriebe aus dem Landkreis wurden mit Sternen ausgezeichnet. Wofür diese stehen

Es regnet Sterne für die heimischen Zimmerer: In Autenried haben die Zimmerer-Innungen Günzburg und Neu-Ulm sich zur Verleihung der Meisterhaft-Urkunden an engagierte Mitglieder getroffen. Obermeister Wolfgang Schrapp von der Innung Neu-Ulm und Obermeister Anton Dirr von der Innung Günzburg verliehen den Mitgliedern die Urkunden – diese geben Auskunft über die Anzahl der Sterne, mit denen die Betriebe ausgezeichnet wurden. Im Bereich der Innung Günzburg-Krumbach ging die Auszeichnung mit drei Meisterhaft-Sternen an die Zimmerei Eckert, Burtenbach, vier Sterne erhielten die Firmen Barner (Günzburg), Josef Gay (Jettingen-Scheppach) und Dirr (Bibertal). Fünf Meisterhaft-Sterne haben Holzbau Aumann (Ziemetshausen) und Kalchschmid (Balzhausen) erhalten.

Die Betriebe dürfen nach Angaben der Kreishandwerkerschaft jetzt diese Auszeichnung als Siegel nutzen und sind damit als aktive Zimmererbetriebe, die sich für das Handwerk des Zimmerers einsetzen, erkenntlich. Hohe und gute Qualität ist – und wird – weiterhin in den nächsten zwei Jahren der Maßstab für die Innungsbetriebe sein, verkündeten Wolfgang Schrapp und Anton Dirr.

Nach Angaben der Kreishandwerkerschaft wird die Auszeichnung und Zertifizierung alle zwei Jahre vorgenommen. In diesem Zeitraum engagieren sich die Betriebe in der Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Technik/Umwelt, Arbeitsschutz/Personal, Unternehmensführung, sowie Marketing und sehr stark im Qualitätsmanagement. Die Innungsmitglieder arbeiten außerdem in verschiedenen Fachgruppen auf Bundes- und Landesebene mit. (zg)

