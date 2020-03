05:00 Uhr

Dietrich-Kast: „Habe noch viele Ideen und Projekte“

Zur Kommunalwahl stellt unsere Zeitung den Bürgermeisterkandidaten fünf einheitliche Fragen.

Warum sollen die Bürger Sie wählen?

Ich habe noch viele Ideen und Projekte, die ich gerne für Rettenbach, Remshart und Harthausen umsetzen möchte.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als Erstes angehen?

Die Erstellung des Konzepts für die Dorfentwicklung mit den Bürgern und der weitere Ausbau von Geh- und Radwegen.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Wenn Einzelinteressen über das Gemeinwohl gestellt werden sollen.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Überall dort, wo ich mit meinen Mitbürgern zusammentreffe.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Reinhold Messner im wunderschönen Südtirol, in einer Gegend, in der ich gerne Urlaub mache. Er handelt nach dem Motto: „Ich bin, was ich tue!“ Dies ist auch meine Lebensphilosophie.

Zur Person Sandra Dietrich-Kast

Sandra Dietrich-Kast ist am 9. Dezember 1973 in Günzburg geboren. Sie ist Bürgermeisterin in Rettenbach . Nominiert von der CSU .



ist am 9. Dezember 1973 in geboren. Sie ist Bürgermeisterin in . Nominiert von der . Familienstand glücklich verheiratet, eine Tochter (16 Jahre alt).



glücklich verheiratet, eine Tochter (16 Jahre alt). Ausbildung/Beruf Sparkassenfachwirtin, Bürgermeisterin.



Sparkassenfachwirtin, Bürgermeisterin. Hobbys Tanzen, Fitness, Fotografieren.



Tanzen, Fitness, Fotografieren. Politische Aktivitäten/Ehrenamt Kreisrätin, Vize-Zweckverbandsvorsitzende Hallenbad Nord, Vize-Vorsitzende der VG Offingen. (gz)

--------------------------

Unser Service zur Kommunalwahl : Interaktive Karte: Sie wollen Bürgermeister im Kreis Günzburg werden

Themen folgen