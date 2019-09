14:29 Uhr

Donautal-Radelspaß 2019 in Burgau: Termin, Programm, Strecken

Es ist soweit: Heute startet der Donautal-Radelspaß in und um Burgau. Alle Infos rund um Termine, Strecken und Programm gibt es hier in der Übersicht.

Ab dem 7. September läuft der Donautal-Radelspaß 2019. Im Rahmen der Veranstaltung werden auch in diesem Jahr wieder einige Strecken gesperrt, damit die Radelfahrer sicher und ungestört das Schwäbische Donautal genießen können. Alle weiteren Infos zum Donautal-Radelspaß 2019, zu den Strecken und dem Programm finden Sie hier im Überblick.

Termin: Wann wird der Donautal-Radelspaß 2019 veranstaltet?

Am Samstag, 7. September, sind ab 14 Uhr die Strecken offiziell bereits für den Radelspaß freigegeben, jedoch nicht für den motorisierten Verkehr gesperrt und abgesichert. Außerdem gibt es am Samstag nur ein eingeschränktes Verpflegungsangebot an den Strecken. Am Sonntag, 8. September, findet dann zwischen 10 und 18 Uhr die zentrale Veranstaltung rund um die Grundschule Burgau statt und die Fahrradfahrer haben freie Fahrt auf den Strecken.

Donautal-Radelspaß 2019: Das Programm

Am Samstag veranstaltet Donautal-Aktiv e.V. zusammen mit der Stadt Burgau eine Benefizveranstaltung zugunsten der "Sternstunden" an der Grundschule in Burgau. Am Sonntag bietet am selben Ort die Hauptveranstaltung des Donautal-Radelspaß alles rund um Gesundheit, das Fahrradfahren und jede Menge Programm auf der Showbühne.

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Einen Überblick über das Bühnenprogramm finden Sie hier, Änderungen sind möglich.

Samstag, 7. September 2019

15.00 Uhr: Radelspaß-Band "FIZZ"

16.00 Uhr: Musikvereinigung der Handschuhmacher

Musikvereinigung der Handschuhmacher 19.00 Uhr: Big Band "Out in the sticks"

Sonntag, 8. September 2019

09.45 Uhr: Radelspaß-Band "FIZZ"

10.00 Uhr: Grußworte Landräte Hubert Hafner und Leo Schrell, Bürgermeister Konrad Barm und Hauptsponsor erdgas schwaben

10.20 Uhr: Aufwärmprogramm für die Radler

10.25 Uhr: Start der Promigruppe

10.30 Uhr: Radelspaß-Band "FIZZ"

11.00 Uhr: Tape-Coaching für Stabilität und Sicherheit

11.20 Uhr: Natuheilpraxis Bader - "smovey erleben" - swing, move and smile!

11.35 Uhr: P-wing designs - Laufrad-Uhren aus Leidenschaft

11.45 Uhr: Radelspaß-Band "FIZZ"

12.15 Uhr: Trachtenverein Burgau

12.35 Uhr: Infos zur Körperreinigung mit Aloe

12.45 Uhr: Tanzstudio "Konstantinas Art of Dance"

13.05 Uhr: Radelspaß-Band "FIZZ"

13.35 Uhr: Helmut Kowald MZvD - Zaubershow "Magische Momente"

14.00 Uhr: TV Gundelfingen Abt. Tanzsport

14.15 Uhr: Radelspaß-Band "FIZZ"

14.45 Uhr: Tanz & Bewegung Christiane Miller

15.05 Uhr: Sternstunden e.V.

15.20 Uhr: Radelspaß-Band "FIZZ"

15.45 Uhr: Fitness für Radler und Bewegungsfreudige

16.05 Uhr: P-wing designs - Laufrad-Uhren aus Leidenschaft

16.15 Uhr: TSV Burgau Abt. Turnen

16.30 Uhr: Radelspaß-Band "FIZZ"

17.00 Uhr: Showtanzgruppe Victory

17.20 Uhr: Bayrischer Rundfunk - Gesprächsrunde Radelspaß und Radeln im Schwäbischen Donautal

17.40 Uhr: Radelspaß-Band "FIZZ"

Die Strecken beim Donautal-Radelspaß: Die Touren

Auf den gesperrten Strecken können Sie sich am 8. September auf Tour begeben – egal wie weit und von welchem Startpunkt aus. Jeder bestimmt sein Pensum zwischen 10 und 18 Uhr auf den drei ausgeschilderten Strecken selbst. In diesem Jahr führen die Routen durch die Flusstäler von Mindel und Glött sowie in die Holzwinkel. Das sind die Routen:

Donautal M (34 km) - Burgau, Limbach, Wettenhausen, Jettingen, Burgau

Donautal L (62 km) - Burgau, Dürrlauingen, Aislingen, Holzheim, Waldkirch, Glöttweng, Freihalden, Jettingen, Burgau

AOK Familienrunde/erdgas schwaben Naturrallye (13 km) - Burgau, Silbersee, Mindelaltheim, Konzenberg, Burgau

Eine Vielzahl an Veranstaltungen entlang der Strecken werden Lust zum Verweilen, Erholen und Genießen machen. In jeder Gemeinde entlang der Strecke gibt es tolle Aktionen und viel Abwechslung für Jung und Alt. Ob Kneippen oder Radlermassage, für Erholung ist ebenfalls gesorgt. Einen Überblick über die Anbieter und Aktionen finden Sie hier.

Themen Folgen